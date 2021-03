Tänään luvassa pilvistä ja sateista säätä, huomenna aurinkoista

Viikko alkaa laajalti pilvisessä säässä, ja sateita tulee lähes koko maassa, kertoo Ilmatieteen laitos. Sateita saadaan päivällä Länsi-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla sekä Etelä- ja Keski-Lapin tienoilla. Etelämpänä sateet tulevat vetenä ja räntänä, pohjoisessa räntänä ja lumena.

Päivällä koko maassa lämpötila kipuaa plussan puolelle. Esimerkiksi Lounais-Suomessa lämpötila on 7-8 astetta ja Lapissakin päästään pari astetta nollan yläpuolelle.

Lännestä työntyy illalla Suomeen sateita, jotka kuitenkin väistyvät yön aikana itään. Huomenna on luvassa tuulinen mutta lämmin päivä, ja koko maassa on melko aurinkoista.

STT

