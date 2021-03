TEM: Työvoimapulasta kärsivien ammattien määrä kasvussa

Työvoimapulasta kärsivien ammattien määrä on jälleen kasvussa, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö (TEM).

Ministeriön ammattibarometrin mukaan työvoimapulasta kärsittiin helmi-maaliskuussa 37 ammatissa. Työvoimapula-ammattien määrä on noussut syksyn arvioinnista, sillä syksyllä työvoimapula-ammatteja oli 31.

Vuotta aiemmin ennen koronan vaikutuksia työvoimapula-ammatteja oli ministeriön mukaan selvästi enemmän, yhteensä 60.

Suurta pulaa osaavasta työvoimasta on erityisesti terveydenhuollon ja sosiaalityön ammateissa. Vaikein tilanne on sairaanhoitajien, sosiaalityön erityisasiantuntijoiden, puheterapeuttien, lähihoitajien ja lastentarhanopettajien rekrytoinneissa.

