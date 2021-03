Tenniksen Emil Ruusuvuori voitti Espanjan vasta 17-vuotiaan lupauksen Carlos Alcarazin

Tenniksen suomalaispelaaja Emil Ruusuvuori, 21, on voittanut Espanjan vasta 17-vuotiaan nousevan lupauksen Carlos Alcarazin tuloksella 2-1 Miamin ATP-turnauksen kaksinpelien ensimmäisellä kierroksella. Voitto tuli erin 6-4, 2-6 ja 7-5.

Ruusuvuoren ATP-listasijoitus on 83. Alcaraz oli haastamassa häntä altavastaajana sijalta 132.

– Tiukka ottelu, Alcaraz on hyvä pelaaja ja hänestä kuullaan varmasti vielä. Selviydyin tänään ja hyvä, että pääsin toiselle kierrokselle. Kolmannen erän alussa minulla oli mahdollisuus ja sitten pelasin pari heikkoa peliä, joten vastustaja pääsi murrolla edelle. Sain kuitenkin murron saman tien takaisin ja käännettyä ottelun, kommentoi Ruusuvuori kenttähaastattelussa Tennisliiton sivuilla.

Ruusuvuori jatkaa toiselle kierrokselle ja kohtaa seuraavaksi ATP-listan 7. sijaa hallussaan pitävän ja turnauksen kolmanneksi sijoitetun Saksan Alexander Zverevin.

Nyt pelattava Miamin turnaus on grand slam -turnauksista seuraavaksi arvokkainta ATP 1000 Masters -tasoa. Tänä vuonna supertähdistä poissa ovat Novak Djokovic, Rafael Nadal ja Roger Federer.

