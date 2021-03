THL: Suomessa 607 uutta koronavirustartuntaa, kahden viikon aikana uusia tartuntoja 541 aiempaa vähemmän

Suomessa on todettu 607 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on todettu 8 849 tartuntaa. Se on 541 tartuntaa vähemmän kuin sitä edellisen kahden viikon aikana.

Pandemian alusta lähtien Suomessa on nyt todettu yhteensä 77 452 koronavirustartuntaa. Taudin ilmaantuvuusluku viimeisten kahden viikon ajalta 100 000 asukasta kohti on hieman alle 160.

THL kertoo myöhemmin tänään tuoreet tiedot koronavirukseen liittyvistä kuolemista sekä sairaala- ja tehohoidossa olevista.

STT