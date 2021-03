Suomessa 863 uutta koronatartuntaa – ennätystasoa päiväkohtaisissa tartuntaluvuissa

Suomessa on raportoitu 863 uutta koronavirustartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sunnuntaina.

Luku on toistaiseksi suurin päivittäin raportoiduista uusien tartuntojen määristä. Päivittäin raportoitavaa uutta tartuntamäärää ei kuitenkaan ole jaettu näytteenottopäiville.

Jos tarkastellaan tartuntamääriä näytteenottopäivien mukaan, korkein tällä hetkellä tiedossa oleva päivittäinen määrä on THL:n mukaan 868. Nämä tartunnat todettiin 1. maaliskuuta otetuista näytteistä.

Viimeisen kahden viikon aikana tartuntoja on todettu 1 844 enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Koko epidemian aikana tartuntoja on Suomessa varmistunut yhteensä 66 869.

THL:n mukaan koronarokotteen on saanut Suomessa nyt yli 596 600 ihmistä. Luku on noussut eilisestä noin 10 000:lla.

Kaksiosaisen rokotteen toisen annoksen saaneita on reilut 86 300.

Yli puolet kaikista rokotteen saaneista on vähintään 70-vuotiaita. Yli 70-vuotiaista ainakin ensimmäisen rokoteannoksen on saanut reilut 341 000 ihmistä.

Rokotekattavuus Suomessa on ensimmäisen annoksen osalta nyt 10,7 prosenttia ja toisen annoksen osalta 1,5 prosenttia.

Koronan ilmaantuvuus suurinta Hus-alueella ja Ahvenanmaalla

Koronatartuntojen ilmaantuvuus jatkuu tartuntalukujen tapaan nousuaan. Ilmaantuvuudella kuvataan tartuntojen määrää kahden viikon ajalta sataatuhatta asukasta kohden.

Ilmaantuvuus on Suomessa yli 162 tapausta viimeisen kahden viikon ajalta.

Koronan ilmaantuvuus on tällä hetkellä suurinta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella, missä tartuntoja on todettu lähes 333 sataatuhatta asukasta kohden viimeisen kahden viikon ajalta. Seuraavaksi suurimmat ilmaantuvuusluvut ovat Ahvenanmaan yli 318 ja Varsinais-Suomen reilut 227.

Kainuun ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiireissä on maan helpoin koronatilanne, sillä molemmissa ilmaantuvuusluku on vain noin 8,5.

Korona jyllää varusmiesten keskuudessa

Varusmiehillä on todettu eri prikaateissa yhteensä kymmeniä koronatartuntoja. Altistuneita on runsaasti, joten tartuntaluvut voivat lisääntyä vielä entisestään.

Eniten tartuntoja on todettu Rannikkoprikaatissa, missä 20 varusmiestä on saanut koronatartunnan. Rannikkoprikaati kertoi asiasta perjantaina. Altistuneet on eristetty Upinniemen varuskunnassa.

Porin prikaatissa puolestaan 15 varusmiestä on saanut koronatartunnan Niinisalon ja Säkylän varuskunnissa lauantaihin mennessä. Yli 140 varusmiestä on asetettu karanteeniin ensi viikon loppuun asti. Altistuneen yksikön varusmiesten vapaajaksoa on siirretty seitsemällä vuorokaudella terveysviranomaisten määräyksestä, Porin prikaati kertoo.

Kainuun prikaatissa on lauantaihin mennessä todettu varusmiehillä yhteensä kuusi tartuntaa. Altistuneita on noin 150 henkilöä, jotka pidetään erillään muista, kertoo Kainuun prikaati.

Saara-Miira Kokkonen, Olli-Pekka Paajanen

STT

