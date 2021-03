THL: Suomessa on raportoitu 520 uutta koronatartuntaa – kuluneen viikon tartuntamäärä hieman pienempi kuin edeltävällä viikolla

Suomessa raportoitiin sunnuntaina 520 uutta koronatartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Viimeisten seitsemän päivän tartuntamäärä on Suomessa lähes 4 800. Viikon sisällä tartuntoja oli nyt kolmisenkymmentä vähemmän kuin edeltävällä viikolla.

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu lähes 9 600 tartuntaa, mikä on yli 1 200 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koronatartuntojen ilmaantuvuusluku on Suomessa nyt runsaat 168 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden viimeisten kahden viikon aikana. Alueista suurin ilmaantuvuusluku on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) runsaat 341. Vaikea tilanne on myös Varsinais-Suomessa, jossa ilmaantuvuusluku on yli 248.

Alueista pienin ilmaantuvuus on Keski-Pohjanmaan runsaat 14 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden kahden viikon ajalta.

Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa nyt yli 71 600.

Koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen oli sunnuntaihin mennessä saanut Suomessa runsaat 732 000 ihmistä. Määrä kasvoi lauantaista noin 7 600:lla. Koronarokotteen toisen annoksen saaneita on runsaat 87 500.

Helsingissä liki 200 lisätartuntaa

Koko Suomessa koronatestejä on tehty tähän mennessä yhteensä yli 3,76 miljoonaa.

Alueiden väestömäärään suhteutettuna eniten koronatestejä on tehty Lapin sairaanhoitopiirissä ja Hus-alueella. Molemmissa on tehty pandemian aikana lähes 88 000 koronatestiä sataatuhatta asukasta kohden. Matalin testauslukema on Vaasan sairaanhoitopiirissä, jossa koronatestejä on tehty sataatuhatta asukasta kohden runsaat 43 000.

Pääkaupunkiseudun kolmessa suuressa kaupungissa on todettu yli puolet koko Suomen koronapandemian ajan tartunnoista.

Helsingissä tartuntoja oli todettu sunnuntaihin mennessä noin 21 350. Määrä kasvoi lauantaista liki 200:lla.

Vantaalla tartuntoja oli kirjattu yli 8 200 ja Espoossa yli 6 900. Sekä Vantaan että Espoon tartuntamäärät nousivat vuorokaudessa noin 50:llä.

Pertti Mattila, Henrietta Nyberg

STT

Kuvat: