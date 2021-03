Suomessa todettu 640 uutta koronatartuntaa ja yksi uusi koronakuolema – tehohoidossa yli 60 ihmistä

Suomessa on todettu 640 uutta koronavirustartuntaa ja yksi uusi virukseen liittyvä kuolema, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yhteensä virukseen liittyviä kuolemia on kirjattu nyt 809.

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 1 136 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Yhteensä tartuntoja on koko pandemian aikana todettu Suomessa 72 713.

Ylivoimaisesti korkein ilmaantuvuusluku on edelleen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella, jossa on viimeisten kahden viikon aikana todettu lähes 345 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Seuraavaksi suurin luku on Varsinais-Suomen 259. Pienin ilmaantuvuusluku on Keski-Pohjanmaalla (14,2). Koko maan ilmaantuvuusluku on nyt 171,8.

STT siirtyi maanantaina käyttämään THL:n raportointiviiveet huomioon ottavaa laskentatapaa kahden viikon tartuntaluvuissa aiemman päivittäin raportoiduista luvuista lasketun tartuntamäärän sijaan.

Sairaalassa yli 300 koronapotilasta

Sairaalahoidossa on 302 koronapotilasta, joista tehohoidossa on 64. Sairaalassa olevien määrä on laskenut eilisestä hieman, mutta tehohoidossa olevien määrä on puolestaan kasvanut. THL kertoi eilen, että sairaalassa on 306 ihmistä, joista tehohoidossa oli 55.

Kaikista koronan takia sairaalassa nyt olevista potilasta valtaosa on hoidettavana Helsingin yliopistollisen sairaalan (Hyks) erityisvastuualueella. Sairaalahoidossa on Hyksin alueella kaikkiaan 176 koronapotilasta, joista 41 on tehohoidossa. Esimerkiksi Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) erityisvastuualueella ja Ahvenmaalla vastaavat luvut ovat 42 ja seitsemän.

Rokotteen ensimmäisen annoksen saanut nyt 13,3 prosenttia

Koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut Suomessa nyt noin 740 390 ihmistä, THL kertoo. Määrä on lisääntynyt eilisestä vajaalla 8 900 rokotetulla. Toisen annoksen on saanut puolestaan noin 87 200 ihmistä.

Koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut 13,3 prosenttia suomalaisista. Toisen annoksen osalta rokotuskattavuus on 1,6 prosenttia.

STT on alkanut käyttää vain edelleen elossa olevat rokotetut huomioivaa lukua annettujen rokoteannosten määrissä. Luku on vertailukelpoinen rokotekattavuuden kanssa.

Kokoontumisrajoitukset jatkuvat Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa

Lounais-Suomen aluehallintovirasto (avi) on päättänyt jatkaa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän rajoittamista Varsinais-Suomen ja Satakunnan kuntien alueilla.

Yli kuuden ihmisen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen kieltoa jatketaan 26. huhtikuuta asti. Määräys koskee sekä sisätiloissa että rajatuissa ulkotiloissa järjestettäviä tapahtumia.

Kokoontumisrajoitukset pidetään ennallaan, koska epidemiatilanne on vaikeutunut erityisesti Varsinais-Suomessa, avi perustelee päätöstään tiedotteessa. Satakunnassa tilanne on tällä hetkellä hieman aiempaa parempi, mutta riski epidemian nopealle leviämiselle on avin mukaan edelleen suuri.

Pirkanmaalla suositellaan yläkoulujen ja toisen asteen etäopetuksen jatkamista pääsiäisen yli

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä suosittelee yläkoulujen ja toisen asteen etäopetuksen jatkamista 5. huhtikuuta asti.

Lisäksi ryhmä ehdottaa kuuden henkilön kokoontumisrajoituksen jatkamista 18. huhtikuuta asti. Myös yksityistilaisuuksiin suositellaan edelleen kuuden henkilön rajoitusta.

Pirkanmaan alueella on viimeisten kahden viikon aikana todettu lähes 101 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Positiivisten koronatestien osuus on 2,7 prosenttia otetuista näytteistä.

