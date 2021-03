THL: Suomessa todettu 803 uutta koronatartuntaa

Suomessa on todettu 803 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 1 148 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Yhteensä tartuntoja on koko pandemian aikana todettu Suomessa nyt 73 516.

Korkein ilmaantuvuusluku sataatuhatta asukasta kohden viimeisen kahden viikon ajalta on edelleen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella, jossa se on lähes 347. Koko maan ilmaantuvuusluku on liki 173.

