THL: Suomessa todettu 803 uutta koronatartuntaa

Suomessa on todettu 803 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 1 148 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Yhteensä tartuntoja on koko pandemian aikana todettu Suomessa nyt 73 516.

Korkein ilmaantuvuusluku sataatuhatta asukasta kohden viimeisen kahden viikon ajalta on edelleen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella, jossa se on lähes 347. Koko maan ilmaantuvuusluku on liki 173.

Tuberkuloosidiagnoosien määrä vähentynyt koronapandemian aikana

Tuberkuloosidiagnoosien määrä on vähentynyt Suomessa koronapandemian aikana, kertoo THL. Viime vuoden aikana todettiin 174 uutta tuberkuloositapausta, mikä on lähes neljännes vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Erityisen vähän tapauksia todettiin kevään poikkeustilan aikana. THL:n mukaan tapausmäärän vähenemiseen ovat voineet vaikuttaa useiden terveydenhuollon toimipisteiden sulkeutuminen sekä kontaktien ja maahanmuuttajien määrän väheneminen.

Tuberkuloosi on yksi maailman yleisimmistä infektiotaudeista. Se tarttuu hengitysteitse, ja sen oireita ovat muun muassa pitkittynyt yskä ja kuume.

STT

