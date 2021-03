Uusia koronavirustartuntoja on raportoitu 791, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana uusia koronatapauksia on ilmennyt 9 307. Luku on 305 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koronatestejä on THL:n mukaan tehty tähän mennessä lähes 3,9 miljoonaa.

STT