THL:n alustava arvio: Rokote vähentänyt ikääntyneiden vakavaa koronatautia keskimäärin 74 prosentilla ja riskiryhmien tautia 84 prosentilla

Koronavirusrokote on Suomessa vähentänyt ikääntyneiden vakavaa koronatautia keskimäärin 74 prosentilla ja riskiryhmien kohdalla 84 prosentilla, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Ensimmäiset rokotteen tehosta tehdyt arviot ovat vasta alustavia.

Tulosten luottamusväli on vielä tässä vaiheessa suuri. Ikääntyneiden kohdalla pidetään 95-prosenttisen varmana, että rokotteen teho vakavien tautien vähentämisessä osuu 42-88 prosentin välimaastoon. Riskiryhmien kohdalla sama luottamusväli on 34-96 prosenttia.

Tulokset tarkentuvat ajan myötä, ja THL:n mukaan teho tarkentuu todennäköisesti ylöspäin.

– Rokotteiden vaikuttavuutta on mahdollisesti aliarvioitu, koska terveydentilaltaan kaikkein hauraimmat ihmiset, joilla rokotteen teho on todennäköisesti heikompi, ovat ensimmäisinä saaneet rokotteen. Aineisto kuitenkin täydentyy jatkuvasti ja saamme luotettavampia tuloksia lähiaikoina, toteaa asiantuntijalääkäri Eero Poukka tiedotteessa.

Tulokset perustuvat THL:n tekemään rekisteritutkimukseen, jossa on käytetty apuna hoitoilmoitusrekisteriä, tartuntatautirekisteriä ja rokotusrekisteriä. Tutkimukseen on sisällytetty rokotustiedot kaikista ihmisistä, jotka ovat saaneet ainakin yhden annoksen koronavirusrokotetta.

Tulokset noudattavat kansainvälisiä havaintoja

Tutkimuksessa verrattiin koronavirustaudista johtuvan sairaalahoidon riskiä rokotetuilla ja rokottamattomilla. Rokotteiden vaikuttavuutta arvioitiin erikseen yli 70-vuotiailla ja sairautensa vuoksi riskiryhmiin kuuluvilla 16-69-vuotiailla.

Alustavat tulokset ovat THL:n mukaan linjassa kansainvälisten tulosten kanssa.

– Teho on ollut neljän viikon kuluttua ensimmäisen rokoteannoksen saamisesta Israelissa 78 prosenttia, Skotlannissa 81 prosenttia ja Englannissa 71-80 prosenttia. Tulokset riippuvat muun muassa käytetystä rokotevalmisteesta ja tutkittujen iästä, kertoo ylilääkäri Tuija Leino THL:stä tiedotteessa.

Vakavan koronavirustaudin saaneet ovat joutuneet sairaalaan keskimäärin 10 vuorokauden kuluessa tartunnan saamisesta. Rokotuksen tehoa ehkäistä sairaalahoitoon joutumista on arvioitu siitä alkaen, kun rokotuksesta on kulunut ainakin 30 vuorokautta.

Kaikki Suomessa käytetyt rokotevalmisteet on analyysissa yhdistetty.

https://thl.fi/fi/-/ensimmaiset-arviot-koronarokotteiden-tehosta-suomessa-saatu-rokotukset-vahentaneet-tehokkaasti-sairaalahoitoon-johtavia-tautitapauksia

Lassi Lapintie

STT

Kuvat: