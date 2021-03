Vankeustuomiota kärsivä Navalnyi on aloittanut syömälakon

Venäjällä vankeustuomiota istuva oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi on aloittanut syömälakon, kertoo Navalnyin tiedottaja Kira JarmyshTwitterissä.

Asiasta myös uutisoineen Moscow Timesin mukaan Navalnyi haluaa syömälakollaan protestoida vankeusoloja vastaan. Navalnyi sanoo olojen heikentäneen hänen terveyttään.

– Ryhdyin syömälakkoon vaatiakseni sitä, että lakia noudatetaan ja että valitsemani lääkärin sallitaan tulla tapaamaan minua, Navalnyi kirjoitti kirjeessä, jonka hänen ryhmänsä julkisti Navalnyin Instagram-tilillä.

Navalnyi pidätettiin tammikuussa, kun hän palasi Venäjälle Saksasta. Helmikuussa hänet tuomittiin reiluksi kahdeksi ja puoleksi vuodeksi vankilaan, kun hänen vanha kavallustuomionsa muutettiin ehdottomaksi.

Länsimaat ovat vaatineet Venäjää vapauttamaan Navalnyin ja asettaneet pakotteita oppositiopoliitikon vangitsemisen vuoksi. Navalnyin tuomiota on pidetty poliittisena, sillä hän on presidentti Vladimir Putinin hallinnon näkyvin kriitikko.

STT

