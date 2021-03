Toivoa ilmassa sovusta EU:n ja Britannian rokotevientikiistassa – EU-maiden johtajat toivat huippukokouksessa esiin huolen mahdollisten vientirajoitusten vaikutuksesta rokotetuotantoon

EU-maiden johtajat varoivat lietsomasta rokotesotaa EU:n ja muun maailman välillä, kun he keskustelivat videoyhteyden välityksellä koronarokotteiden tuotannosta, saatavuudesta ja oikeudenmukaisesta jaosta.

Huippukokouksen päätyttyä myöhään torstai-iltana vaikutti myös siltä, että EU ja Britannia saattaisivat päästä lähiaikoina tyynemmille vesille kiistassa, joka koskee lääkeyhtiö Astra Zenecan rokotteiden vientiä. Näin arvioi Hollannin pääministeri Mark Rutte, ja komissio vahvisti perjantaina, että keskustelut ovat käynnissä. Niiden sisältöä komissio ei kuitenkaan suostunut erittelemään.

Rokotteiden vienti on ollut viime päivien polttava kysymys. EU on tiukentanut kuudeksi viikoksi kriteerejä, joita tarkastellaan, kun koronarokotteita viedään jäsenmaista unionin ulkopuolelle.

Tiukemman linjan on arvioitu vaikuttavan mahdollisesti esimerkiksi EU-alueella valmistettujen Astra Zenecan rokotteiden vientiin Britanniaan.

Vientitarkkailulla EU pyrkii turvaamaan rokotteiden saatavuuden jäsenmaissa.

Huoli tuotantoketjuista

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kommentoi EU-johtajien todenneen yhdessä, että vientilupamenettely on ollut tarpeellinen läpinäkyvyyden vuoksi, mutta tiukemman linjan kanssa on oltava tarkkana, jotta mahdollisilla rajoituksilla ei viivästytetä rokotteiden valmistusta.

– Esillä oli huoli siitä, millä tavalla vientirajoitukset voivat väärällä tavalla toteutettuna ajaa tilanteen entistä pahemmaksi ja millä tavalla mahdollisesti esimerkiksi rokotteiden tuotantoon liittyvät ketjut voivat häiriintyä, mikä aiheuttaa merkittävää ongelmaa paitsi Euroopalle myös muulle maailmalle, Marin sanoi.

EU-johtajien huippukokous jäi yhteen iltaan, vaikka kokousta olisi ollut mahdollisuus jatkaa vielä perjantaina. Marinin mukaan keskustelu muista kuin rokotekysymyksistä jäi niukaksi. Huippukokouksen asialistalla oli muun muassa EU:n Turkki-suhde.

Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden vieraili videokokouksessa lyhyesti ja korosti Yhdysvaltojen halua sitoutua ilmastonmuutoksen torjumiseen.

Heta Hassinen

STT

Kuvat: