Tänään on salolaisen lentopallon tilipäivä – Breilinin Savo Volley kohtaa liigafinaalissa Nikulan VaLePan

Lentopallon miesten Mestaruusliigan finaalisarja Savo Volleyn ja Vammalan Lentopallon välillä alkaa torstaina Pielaveden liikuntahallilla. Pelipäivä on juhlapäivä, mutta Salon seudun lentopallolle torstaion tilipäivä.

Se on tilipäivä laadukasta, sitkeää ja pyyteetöntä työtä Rikalavolleyssa ja Salon Viestissä tehneille valmentajille. Se on tilipäivä myös jokaiselle, joka on ollut juurruttamassa ja kasvattamassa salolaista lentopallokulttuuria.

Mutta ennen kaikkea se on tilipäivä Rikalavolleyssa ja Salon Viestissä kolme poikien Suomen mestaruutta voittaneille 21-vuotiaille Niklas Breilinille ja Aaro Nikulalle.

Savo Volleyn libero Breilin ja VaLePan hakkuri Nikula ovat kulkeneet pitkän matkan Hermannin salista Kuortaneen ja nuorten maajoukkueiden kautta pisteeseen, jossa he ovat ratkaisevassa asemassa siinä, jatkuuko VaLePan kolmen mestaruuden putki vai palaako mestaruus Savoon 12 vuoden tauon jälkeen.

Breilinin potentiaali ei ole jäänyt koskaan piiloon. Kesällä 2015 miesten maajoukkueen silloinen päävalmentaja Tuomas Sammelvuo kutsui Breilinin Kuortaneelle harjoituksiin tuuraamaan ykköslibero Lauri Kermistä.

– Olen nähnyt Niklaksen pelejä. Hänen mahdollisuutensa liberona ovat rajattomat, Sammelvuo kommentoi tuolloin Salon Seudun Sanomille.

Vuotta aiemmin Breilin pelasi Turun Kupittaalla SalPan riveissä jalkapallon alle 15-vuotiaiden SM-turnauksessa. Joku jalkapallovalmentaja olisi voinut tuolloin sanoa saman kommentin Breilinistä kuin Sammelvuo, toki vaihtamalla liberon laitapakiksi.

Kuortaneella lentopallolukiota käynyt Breilin siirtyi vuonna 2017 vain 17-vuotiaana Mestaruusliigaan Kokkolan Tiikereiden ykkösliberoksi. Kolme kautta Tiikereissä koulivat viimeistään Breilinistä huippuliberon, jonka oli tarkoitus siirtyä täksi kaudeksi ulkomaille.

Korona kuitenkin siirsi suunnitelmia ja osoitteeksi tuli kesällä 2017 perustettu fuusioseura Savo Volley.

– Normaalitilanteessa hänellä olisi ollut jo sopimus ulkomaille, Breilinin salolainen agentti Nisse Huttunen kertoi viime kesänä.

Räjähtävästi liikkuva Breilin on ollut kuluvalla kaudella kiistatta Mestaruusliigan paras libero. Vastaanottotilaston voittanut Breilin oli suuri syy siihen, miksi Savo Volley selvitti runkosarjan vain yhdellä tappiolla.

– Ilman ”Niken” panosta sarjataulukko ei välttämättä näyttäisi meidän osalta niin hyvältä, miltä sen nyt näyttää, Savo Volleyn päävalmentaja ja ex-maajoukkuelibero Timo Tolvanen myönsi jo marraskuussa.

Helmikuun parhaaksi liigapelaajaksi valittu Breilin on myös suuri syy siihen, miksi Savo Volley ylipäätään pelaa finaaleissa. Jopa liiallisesta itsekriittisyydestä tunnettu Breilin piti korkean tasonsa myös odotettua vaikeammaksi muuttuneessa välieräsarjassa yllättäjä Vantaa Ducksia vastaan.

Jos ei pysynyt Breilinin potentiaali koskaan piilossa, niin samaa voi sanoa 212-senttisestä Nikulasta.

Kesällä 2018 VaLePaan siirtynyt somerolaislähtöinen Nikula totuttautui liigavauhtiin muun muassa Urpo Sivulan ja viime kevääseen uransa lopettaneen Mikko Oivasen varjossa.

Kulunut kausi on ollut ”Suomen pisimmäksi lentopalloilijaksi” kutsutun Nikulan läpimurto. Ratkaisevassa välieräottelussa Tiikereitä vastaan Nikula takoi häntä 21 vuotta vanhemman Mikko Eskon passeista kolmeen erään vastaansanomattomat tehot 15/+13.

Nikula onkin tunkenut itsensä tilastoissa samoille riveille ja lajiniilojen puheissa samoihin lauseisiin huippuhakkureiden Olli-Pekka Ojansivun (Savo Volley), Joonas Jokelan (Ducks) ja Samuli Kaislasalon (Hurrikaani) kanssa.

Nikulan nimi löytyy myös maajoukkueen päävalmentajan Joel Banksin listasta, josta valitaan pelaajat ensi syksyn EM-kotikisoihin. Breilinin nimi on ollut Banksin listassa jo pitkään, vaikka kaksikon väleihin tulikin särö syksyn 2019 EM-kisojen alla. Särö paikattiin viime kesänä.

Odotetussa finaalisarjassa riittää lukuisia taistelupareja, kuten passariosastolla 42-vuotiaan Mikko Eskon ja 20-vuotiaan Fedor Ivanovin kohtaaminen.

Mielenkiintoista on myös nähdä, pystyykö Nikula pukkaamaan Suomen ykköshakkurin Olli-Pekka Ojansivun pois valtaistuimeltaan – Ojansivu tarvitsee vallankaappauksen torjumisessa apua 176-senttiseltä Breiliniltä.

Mutta pysyy mestaruuspytty sitten Pirkanmaalla tai muuttaa Savoon, niin yksi asia on varma: Breilinillä, Nikulalla ja salolaisella lentopallolla riittää tilipäiviä pitkin 2020-lukua.

Miesten Mestaruusliigan finaalit 2021: Savo Volley–VaLePa