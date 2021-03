Tuotantoyhtiö haluaa Somero-sarjalle jatkoa – kaupunkia pyydetään mukaan kakkoskauteen 15 000 eurolla

Somero-aiheisen televisiosarjan tuottanut Koda Productions haluaa tehdä sarjalle jatkoa. Tuotantoyhtiö pyytää Someron kaupunkia mukaan sarjan tekoon 15 000 eurolla. Summan vastineeksi kaupunki saisi 20–25 minuuttia sisältöä tosi-tv-sarjaan.

Someron kaupunginhallitus käsittelee asiaa maanantaina. Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen esittää, että kaupunki olisi valmis osallistumaan sarjan tekoon sillä ehdolla, että kaupungin panostuksen kautta sarjaan luodaan sen yhtenäisyyttä tukeva tarina.

– Ajatus on, että tämän tarinan kautta kaupungin palvelut ja harrastusmahdollisuudet saataisiin esiteltyä laajasti, Suikkanen toteaa.

Suikkanen ei ole kuitenkaan vielä valmis tekemään lopullista päätöstä sarjaan osallistumisesta.

– Lopullisen päätöksen aika on vasta sen jälkeen, kun sarjan kokonaisrahoitus ja toteutusmuoto ovat varmistuneet ja on selvitetty mahdollisuuksia saada sarja myös muille kanaville.

Kymmenosainen tosi-tv-sarja Somero pyörii parhaillaan AlfaTV:n kanavalla. Ensimmäinen jakso esitettiin tammikuussa. Someron kaupunki rahoitti sarjan pilottijakson tekemistä 7 000 eurolla. Sarjan muusta rahoituksesta vastasivat 17 yritystä, jotka ovat sarjassa esillä.

Tuottaja Jarmo Korhonen sanoo, että sarjan jatkosta on tullut kyselyjä. Korhonen kertoo, että sarja on otettu hyvin vastaan.

– Sarjalla on ollut noin 200 000 katsojaa per jakso, mikä on yllättänyt myös itseni. Se on uudelle sarjalle todella hyvin, Korhonen huomauttaa.

Toisen tuotantokauden päärahoituksesta vastaisivat edelleen sarjassa esiteltävät yritykset. Korhonen kertoo, että tarkoituksena olisi kuitenkin syventää tarinoita ja tuoda esille pidempiä kokonaisuuksia.

– Someron kaupungin mukanaolo mahdollistaisi sen, että sarjaan voisi tuoda laajemman ja vapaamman näkökulman tavallisen ihmisen arkeen ja elämään Somerolla.

Tuotantoyhtiö kaavailee sarjaan esimerkiksi perhettä, joka on muuttanut tai muuttamassa Somerolle.

– Tämä idea Somerolle muuttaneesta perheestä tuntuu hyvältä, Suikkanen huomauttaa.