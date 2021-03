Poliisi aloittaa koronakaranteenin valvonnan Turussa tänään, koronatilanne kaupungissa on huolestuttava

Lounais-Suomen poliisi kertoo aloittavansa tänään kohdistetun koronakaranteenin valvonnan Turussa virka-apuna kaupungin tartuntatautilääkärille.

Vielä ei ole tiedossa, miten poliisi aikoo karanteeneja valvoa. Rikosylitarkastaja Markus Laineen mukaan poliisi odottaa tarkempia tietoja Turun kaupungilta siitä, mitä tarvitaan.

Valvonta tulee kohdistumaan niille alueille, joissa opiskelijoita asuu.

Aiemmin tänään Lounais-Suomen aluehallintovirasto kertoi, että se on päättänyt yksittäisen opiskelija-asuntolan pakollisesta terveystarkastuksessa Turussa, kertoi avin johtaja Heikki Mäki STT:lle.

Käytännössä terveystarkastus tarkoittaa koronatestiä. Päätös perustuu lääketieteelliseen arvioon.

Asuntolassa asuu 65 ihmistä, joista yhdeksän on antanut positiivisen tuloksen koronavirustestissä.

Yhteensä noin 70 koronaan sairastunutta kansainvälistä vaihto-opiskelijaa on määrätty tai tullaan määräämään eristykseen ja vajaa parisataa altistunutta asetettu tai tullaan asettamaan karanteeniin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksellä, Turun kaupungin tiedotteessa kerrotaan. Tartuntojen saaneiden ja altistuneiden määrän odotetaan kasvavan. Jäljitystyö on vielä käynnissä.

– Tartuntatilanne on erittäin hankala, sillä vaihto-opiskelijat ovat liikkuneet hyvin aktiivisesti, heillä on paljon keskinäisiä kontakteja ja he asuvat yhteisasunnoissa, tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi toteaa tiedotteessa.

Turun kaupunki vastaa opiskelijoiden testauksesta. Kaupunki myös järjestää karanteenissa oleville opiskelijoille ruoka-apua ja hygieniatarvikkeita.

Kaupunginjohtaja Minna Arve sanoo STT:lle, että avin päätös pakollisesta tarkastuksesta toimii lähinnä ”selkänojana” koronatestaamiselle.

– Ei ole ongelmaa tai pelkoa sen suhteen, että nuoret eivät menisi testeihin vapaaehtoisesti. Opiskelijat ovat itse olleet tässä hyvin aktiivisia. Viikonloppuna kaupungin koronabussi menee Ylioppilaskylään ja terveydenhuollon henkilökunta käy yhdessä talossa sisällä ottamassa testejä, Arve sanoo.

Kaupunginjohtaja sanoo, että vielä ei ole tiedossa, mistä tartuntaketju on saanut alkunsa.

Ennakoiva karanteenipäätös voisi auttaa

Arve kertoo olleensa yhteydessä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuruun ja pyytäneensä sosiaali- ja terveysministeriöltä (STM) selvitystä, olisivatko liikkumisrajoitukset mahdollisia esimerkiksi tietyillä alueilla.

– On tullut selvästi tarve kohdennetuille liikkumisrajoituksille tai ennakoivalle karanteenipäätökselle. Esimerkiksi tässä meidän tapauksessa me näemme, että tartuntoja on muutamassa osoitteessa, mutta joudumme jokaisen kohdalla tekemään arvioinnin ennen karanteenipäätöstä. Emme voi tehdä päätöksiä yksi talo tai osoite kerrallaan, Arve pohtii.

– Ymmärrän, että ennalta määrättävä karanteeni olisi voimakas rajoitus perusoikeuksiin. Määräys voitaisiin antaa ehdollisena, ja sitten purkaa jos ei ole altistunut virukselle. Saataisiin vähän enemmän keinoja työkalupakkiin. Näitä asioita olen viestittänyt ministeriöön, että toivottavasti miettivät, kun lainsäädäntöä pohtivat, Arve sanoo.

Arve kuitenkin toteaa, että ei odota lainsäädännön muuttuvan niin nopeasti, että juuri tämänhetkiseen Turun vaihto-opiskelijoiden tilanteeseen siitä olisi apua.

Selvityspyyntö on jatkanut matkaansa STM:stä valtioneuvoston kansliaan.

Markus Heikkilä

STT

