Tuuli tekee formuloiden MM-avauksesta arvaamattoman – Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas juonivat joukkuetaktiikkaa Max Verstappenin tavoittamiseksi

Formula 1:n MM-sarjan avaukseen ennustetaan vaikeita oloja. Tuuli on kiusannut aerodynamiikaltaan herkkiä ajokkeja ja ajajia läpi viikonlopun. Tuulen ennustetaan yltyvän, kun kauden avauskilpailu Bahrainin gp alkaa kello 18 Suomen aikaa.

Valtteri Bottas lähtee kilpailuun kolmannesta lähtöruudusta. Edellä matkaan kiihdyttävät Red Bullilla paalupaikan napannut Max Verstappen ja Mercedes-tallitoveri Lewis Hamilton.

Bottas vihjaili aika-ajon jälkeen, että talli yrittää nujertaa Verstappenin joukkuetaktiikalla.

– Max lähtee matkaan paalulta, mutta meillä on voittokamppailussa kaksi autoa. Voimme varmasti tehdä yhteistyötä ja saada sitä kautta jotain hyvää aikaiseksi, Bottas kaavaili.

– Oma lähtöpaikka kolmannessa ruudussa ei ole sitä, mitä tavoittelin, mutta kaikki on siitä mahdollista. Kaikki ratkeaa vasta kilpailussa, ja tavoitteet on asetettu vain siihen.

Kärkikolmikko lähtee matkaan samanlaisin renkain. Bottas antoi ymmärtää, että Mercedeksen taktiikka voi poiketa Red Bullin ratkaisuista kilpailun myöhemmissä vaiheissa.

– Meillä voi olla käytössä enemmän kovia renkaita. Enempää en voi siitä paljastaa, Bottas sanoi.

Tuulen vaikutusta on vaikea ennakoida

Bahrainissa tuuli on tehnyt Bottakselle tepposia radan nelosmutkassa. Se on vaikeuttanut auton säätämistä, mutta auto saatiin aika-ajossa paremmaksi kuin harjoituksissa.

– Aloin luottaa autoon ja sain vähitellen paremman käsityksen tuulesta. Kaikki on mennyt parempaan suuntaan, Bottas totesi.

Edelleen yltyvän tuulen vaikutusta Bottas ei osannut ennakoida.

– Tuuli tekee kaiken vaikeammaksi. Olen varma, ettei kenelläkään ole helppoa, mutten tiedä, miten muiden autot käyttäytyvät tuulen voimistuessa, Bottas jatkoi.

– Autoilla on erilaiset luonteet, ja jotkut ovat herkempiä tuulelle kuin toiset.

Räikkönen tunnusti tuulen oikut

Kimi Räikkönen lähtee Alfa Romeolla kilpailuun 14. lähtöruudusta. Myös italialaistallissa kärsittiin tuulen aiheuttamista ongelmista.

– Teimme autoon muutoksia ennen aika-ajoa, mutta ne menivät vikaan, kun tuuli muutti suuntaa, Räikkönen paljasti.

– Se saadaan korjattua, mutta olosuhteet muuttuvat edelleen.

Kaikesta kokemuksestaan huolimatta Räikkönen tunnusti Bahrainin tuulet hankaliksi.

– Se oli tietysti sama kaikille, mutta tuulisissa oloissa on vaikea saada täydellistä tuntumaa autoon. Nyt täytyy vain katsoa, millaiseksi sää muuttuu ja lähteä siitä liikkeelle, Räikkönen totesi.

– Olot eivät varmasti ole ihan parhaat, mutta yritetään parantaa ja katsoa, mitä pystymme tekemään.

Bottas voitti viime kauden avauskilpailun Itävallassa. MM-sarjan loppupisteissä hän oli tallitoverinsa Hamiltonin jälkeen toinen. Verstappen jäi kolmanneksi.

Räikkönen oli viime vuoden sarjassa 16:s.

Luis Vasconcelos, Pasi Rein

STT

Kuvat: