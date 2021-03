Twitter ottaa osan vastuusta loppiaisen mellakkaan johtaneesta väärän tiedon leviämisestä – Facebookin mukaan vastuu tapahtuneesta on Trumpilla ja mellakoitsijoilla

Sosiaalisen median alusta Twitter myöntää olleensa osin vastuussa väärän tiedon leviämisessä, mikä johti loppiaisen mellakkaan Yhdysvaltain kongressitalolla, kertoo CNN.

– On otettava myös huomioon laajempi ekosysteemi. Kyse ei ole vain teknologia-alustoista, joita käytämme, Twitterin toimitusjohtaja Jack Dorsey sanoi Bloombergin mukaan.

Teknologiayritykset Twitter, Facebook ja Googlen emoyhtiö Alphabet olivat torstaina ensimmäistä kertaa Yhdysvaltain kongressin kuultavana sitten loppiaisen mellakan.

Facebookin ja Alphabetin johtajat eivät puolestaan myöntäneet, että yrityksillä olisi ollut vastuuta väärän tiedon leviämisessä.

Somejättien toimitusjohtajat olivat kongressin kuultavana torstaina useiden tuntien ajan. Heiltä tiedusteltiin loppiaisen mellakasta ja ex-presidentti Trumpin poistamisesta alustoiltaan sekä valheellisen tiedon ja rokotevastaisuuden leviämisestä alustoiltaan.

”Valheellisen tiedon leviäminen on suuri haaste ilman helppoja vastauksia”

Facebookin toimitusjohtaja Mark Zuckerberg vastasi, että vastuu tapahtuneesta on ex-presidentti Donald Trumpilla sekä lakia rikkoneilla mellakoitsijoilla. Hän kuitenkin myöntää, että alustalla julkaistiin mellakkaan liittynyttä sisältöä.

– Uskon, että entisen presidentin tulisi olla vastuussa sanoistaan ja että lakia rikkoneiden ihmisten tulisi olla vastuussa toiminnastaan, Zuckerberg vastasi kongressille Wall Street Journalin mukaan.

Alphabetin toimitusjohtaja Sundar Pichain puolestaan sanoi yrityksensä omistaman YouTuben poistaneen mellakan aikaan ja jälkeen videoita ja livestriimejä, jotka rikkoivat väkivaltaan yllyttämisen kieltäviä sääntöjä, kertoo uutistoimisto AFP.

Zuckerberg sanoi myös, että Facebook pyrkii toimimaan haitallista ja valheellista tietoa vastaan.

– Kaikkea haitallista sisältöä ei ole mahdollista saada kiinni loukkaamatta ihmisten vapauksia tavalla, josta emme olisi yhteiskuntana tyytyväisiä. Järjestelmä ei ole täydellinen, mutta se on paras löytämämme lähestymistapa, Zuckerberg sanoi Wall Street Journalin mukaan.

Alphabetin Pichain mukaan valheellisen tiedon leviäminen internetissä on suuri haaste ilman helppoja vastauksia. Hän lisäsi, että vapaa tiedonsaanti verkossa on mahdollistanut myös hyviä asioita.

Lakimuutoksella kaavaillaan somejäteille suurempaa vastuuta

Toimitusjohtajia kuultiin myös käsittelyssä olevan lakimuutoksen osalta. Voimassaolevan lain mukaan verkkosivut eivät ole vastuussa käyttäjiensä julkaisemasta sisällöstä. Vastuuvapautta heikentävää lakimuutosta pohditaan sekä kongressissa että senaatissa.

Toimitusjohtajat antoivat oman näkemyksensä lakiin ja siihen tehtäviin mahdollisiin muutoksiin. Facebook suosii ehdollista vastuuta, jossa sosiaalisen median alustoja voidaan haastaa oikeuteen, jos yritykset eivät noudata määriteltyjä käytäntöjä, CNN kertoo.

Alphabet puolestaan toivoo selkeämpää politiikkaa sisällöstä sekä mahdollisuutta käyttäjille valittaa sisällöstä. Twitter ehdottaa käyttäjälähtöistä sisällön valvontaa sekä parempia asetuksia, joiden avulla käyttäjät voivat mukauttaa sisältöään.

Saara-Miira Kokkonen

STT

Kuvat: