Työmaana luottamuksen palautus – salolainen Oula Wichmann astui Allergia-, iho- ja astmaliiton johtoon sen historian vaikeimmalla hetkellä

Helmikuussa Allergia-, iho- ja astmaliiton (AIA) puheenjohtajaksi valittu salolainen Oula Wichmann otti vastaan tietoisen työmaan.

Liiton taloushallinnosta oli löytynyt Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus Stean vuoteen 2018 kohdistuneessa tarkastuksessa puutteita ja väärinkäytöksiä. Sen perusteella Stea vaatii AIA:ta maksamaan sosiaali- ja terveysministeriölle takaisin peräti noin 770 000 euroa.

Stea moitti liittoa muun muassa monimutkaisesta kirjanpidosta ja työaikamerkintöjen manipuloinnista, jonka perusteella AIA:lle oli maksettu liikaa avustuksia.

AIA teki päätöksestä oikaisuvaatimuksen, sillä tulkinnassa oli liiton mukaan puutteita, ja siten korvaussumma oli kohtuuton. Stea ei hyväksynyt oikaisuvaatimusta ja ilmoitti tiistaina AIA:lle, että sen on maksettava koko liki 800 000 euron summa takaisin.

– Onhan se aivan valtava määrä rahaa. Meille jää nyt pohdittavaksi, viemmekö asian eteenpäin hallinto-oikeuteen vai mitä teemme. Olen edelleen sitä mieltä, että takaisin perittävä summa on kohtuuton, Wichmann kertoo.

Hän lupaa, että kävi perintäsumman kanssa lopulta miten tahansa, ei rahoja oteta AIA:n jäsenyhdistysten jäsenmaksuista.

– Se ei ole missään nimessä vaihtoehto. Jostain raha täytyy tietenkin kaivaa, eikä meillä ole sellaista summaa laittaa mistään pankkitililtä. Se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy ottaa lainaa tai realisoida omaisuutta.

Kun Wichmann kertoo tuoreimmasta työmaastaan ja sen suuruudesta, herää kysymys, mikä sai Perniön lukiossa ja yläkoulussa matematiikkaa ja kemiaa opettavan miehen tarttumaan haasteeseen päivätyön ohessa?

– Kyllä sen tiesi, että siinä on tulossa aika paljon pyykkiä pestäväksi ja setvittäväksi. Toisaalta koen, että on tärkeää saada liiton toiminta jälleen hyvälle uralle. Minulla on pitkä henkilökohtainen historia liitossa ja koen sekä sen että jäsenyhdistysten toiminnan valtavan tärkeäksi. Nyt meidän on vain saatava luottamus liitossa takaisin.

Hän korostaa, että vaikka liitto on epäonnistunut talouden hoitamisessaan, ei ongelmista pidä syyllistää jäsenyhdistyksiä.

– Heillä ei ole osaa eikä arpaa tässä asiassa. Mikäli jäsen nyt epäröi maksun maksamista, se vaikeuttaa yhdistysten toimintaa. Jäsen voi edelleen luottaa yhdistyksiin, ne eivät ole tehneet mitään väärää.

Wichmann ei päätynyt sattumalta AIA:n puheenjohtajaksi. Hänellä on aiempaa taustaa Iholiiton puheenjohtajana, jota ennen hän on toiminut puheenjohtajana myös Läntisen Suomen atopiayhdistyksessä.

– Koko tilanne yllätti meidät liiton hallituksessa aika housut kintuissa. Kuvittelimme, että asiat on hoidettu hyvin, Wichmann harmittelee.

AIA:han kuuluu tällä hetkellä 49 jäsenyhdistystä ja noin 500 aktiivista vapaaehtoista. Wichmannin mukaan yhdistystoiminnassa on kaiken kaikkiaan mukana jopa tuhat ihmistä.

AIA:n tärkein tehtävä on Wichmannin mukaan parantaa toimintansa läpinäkyvyyttä ja avoimuutta tulevaisuudessa. Työ läpinäkyvyyden petraamiseksi on alkanut jo nyt.

– Tärkein tavoite on päästä keskittymään siihen ydintehtävään, joka meillä on. Allergia-, iho- ja astmasairaudet eivät ole hävinneet mihinkään tästä yhteiskunnasta ja tarvetta tuelle ja tiedolle on yhtä lailla kuin ennenkin. Läpinäkyvyyttä on jo nyt lisätty julkaisemalla päätöksentekoon liittyviä asioita mahdollisimman nopeasti jäsenyhdistyksille. Tiedon pitää kulkea ylipäänsä paremmin ja avoimemmin, Wichmann korostaa.

AIA saa jatkossa vuotuista yleisavustusta 750 000 euroa. Aiemmin tuki oli 1,3 miljoonaa euroa, joten pudotus on melkoinen. Se on vaatinut sopeuttamistoimia, joiden seurauksena liiton henkilöstöä on karsittu kolmanneksella vuoteen 2018 verrattuna. Tällä hetkellä liitossa työskentelee 20 henkilöä.

– Siitä saa hyvää perspektiiviä, kun miettii korvausvaatimusta. Vuotuinen yleisavustus jonka saamme, on pienempi.

Wichmann itse sairastaa keskivaikeaa atooppista ihottumaa. Parikymppiselle nuorelle miehelle oli 1990-luvulla kova paikka saada diagnoosi sairaudesta, joka ei parane.

– Toisaalta se oli myös elämän paras asia. Kun sen asian hyväksyi, oli sen jälkeen helpompi elää sen mukaisesti ja osasi laittaa itselleen rajoja.

Wichmannille yhdistystoiminnasta on ollut suuri apu sairauden käsittelyssä.

– Ensimmäinen askel oli päästä kurssille ja saada tietoa ylipäänsä sairaudesta ja sen hoitamisesta. Sen jälkeen tietoa on tullut monesta suunnasta vielä paljon lisää.

Opettajan työn ja AIA:n puheenjohtajuuden lisäksi Wichmann on intohimoinen bridge-korttipelin harrastaja. Viime aikoina pelitunnit ovat jääneet vähemmälle työkiireiden takia, ja seuraava ponnistus on valmistautua kevään ylioppilaskokeiden korjaamiseen.

– Jos katsoo esimerkiksi seuraavien kahden viikon kalenteria, ovat ne aika aamusta iltaan -päiviä. Ylioppilaskirjoitukset ovat monelle nuorelle elämän tärkeimpiä päiviä tulevaisuuden kannalta, joten totta kai opettajankin on tehtävä työnsä huolella, Wichmann miettii.

Ja kun kevään kirjoitukset ovat ohi, jatkuu työmaa AIA:n puheenjohtajan pallilla.

– Luottamus pitää ansaita takaisin, eikä se tule kuin tekemällä hyvää työtä pitkällä aikajänteellä. On selvää, että luottamuksen saamisessa menee oma aikansa tällaisen episodin jälkeen.