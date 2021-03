Uhka tulee ääriliikkeistä

Terrori-iskujen uhka Suomessa on pysynyt ennallaan eli tasolla kaksi. Suojelupoliisin (Supo) mukaan äärioikeiston uhka on Suomessa kuitenkin voimistunut.

Supo on tunnistanut äärioikeiston toimijoita, joilla on sekä kyky että motivaatio terrori-iskun toteuttamiseen. Poliisin tietoon on tullut myös viitteitä konkreettisista tekojen valmisteluista kuten yrityksistä hankkia iskuihin tarvittavia välineitä.

Supon mukaan terroriuhan muodostavat ihmiset eivät tavallisesti ole näkyvästi mukana järjestäytyneissä äärioikeistolaisissa ryhmissä, vaan pyrkivät pikemminkin salaamaan toimintaansa.

Sen sijaan nämä henkilöt ovat mukana kansainvälisessä verkkoympäristössä. Heillä on Supon mukaan iso merkitys äärioikeistolaisen aatteen levittämisessä. Yksi vaikuttimista on salaliittoteoria, joka pitää maahanmuuttoa uhkana kantaväestölle.

Terrorismin uhka-arvio on kuitenkin ennallaan äärioikeistoon liittyvästä kasvaneesta huolesta huolimatta.

Radikaali-islamistisen terrorismin uhka ei ole muuttunut. Isisin vetovoima on heikentynyt sen jälkeen, kun se menetti alueensa Syyriassa. Uhka on kuitenkin edelleen olemassa, sillä Isisin taustalla oleva ideologia ja sen kannattajat eivät ole kadonneet mihinkään. Myös verkostot ovat edelleen olemassa, ja kansainväliset yhteydet ovat jopa vahvistuneet viime vuosien aikana.

Terrorismin torjunnan kohdehenkilöitä on Suomessa noin 390. Uutena huolena on ylisukupolvinen radikalisoituminen. Suomessa on perheitä, joissa radikalisoituminen on edennyt jo kolmanteen sukupolveen.

Supon tilannearvio osoittaa, että terrorismin uhka ei ole Suomessa kadonnut. Hieman lohtua voi nähdä siinä, että uhka ei ole myöskään kasvanut.

Äärioikeistolaisten ryhmien terrori-iskut ovat länsimaissa kohdistuneet ensisijaisesti etnisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin. Vihan kohteeksi ovat joutuneet myös liberaalia maahanmuuttopolitiikkaa kannattavat poliitikot ja muut julkisuuden henkilöt.

Riskit on syytä tiedostaa ja varautua terrori-iskuihin myös Suomessa. Viranomaisilla pitää olla riittävät valtuudet tiedusteluun, joiden avulla iskut voidaan estää jo ennakolta. Myös kansainvälinen yhteistyö muiden maiden tiedusteluviranomaisten kanssa on tärkeää terrorin torjunnassa.