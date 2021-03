Ulkoilu on yksi syistä, joiden takia kotoa saisi poistua, jos liikkumisrajoitukset tulevat voimaan – Hallituslähde STT:lle: Missään vaiheessa ei ole sanottu, että vain pihapiirissä saisi ulkoilla

Hallitus tarkentaa vielä tänään liikkumisrajoituksia koskevan esitysluonnoksen yksityiskohtia. Mistään ei ole toistaiseksi päätetty. Tiistaina esillä ollut luonnos lähti STT:n tietojen mukaan siitä, että asunnossa ja pihapiirissä olisi pysyteltävä, ellei ole laissa mainittua perustetta poistua. Ulkoilu on yksi laissa määritelty peruste poistua pihapiiristä.

Hallituksen tavoite olisi liikkumisrajoituksilla karsia muut kuin aivan välttämättömät kontaktit mahdollisimman vähiin erityisesti sisätiloissa, joissa virus leviää herkemmin. Tähän on pyritty rajaamalla sitä, mille asioille kotoaan saisi käytännössä poistua.

Ulkoilun lisäksi sallittuja olisivat pakolliset asioinnit, kuten muun muassa työ ja opiskelu, elintarvikkeiden ja lääkkeiden hankinnat, lääkärillä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa käynnit, viranomaisten kanssa asioinnit ja lähiomaisen hoivaan liittyvät käynnit.

Myös esimerkiksi lapsen tapaamisoikeuteen liittyviä asioita saisi hoitaa.

Ulkoilemaan saisi lähteä asuinpaikalta

Hallituslähteistä painotetaan STT:lle, että missään vaiheessa ei ole sanottu, että ulkoilla saisi vain pihapiirissä. Mitään aikarajoituksia tai kilometrimäärää ulkoilulle ei ole suunniteltu. Tiistaina neuvotteluissa esillä olleen luonnoksen ajatus oli STT:n tietojen mukaan se, että ulkoilemaan pitäisi lähteä asuinpaikalta eikä saisi esimerkiksi mennä bussilla muualle ulkoilemaan.

Tähän muotoiluun saattaa tulla muutoksia.

Esillä on ollut, että kävelyllä käyminen ja muu ulkoilu olisi mahdollista samassa kotitaloudessa asuvien ja yhden ulkopuolisen kanssa. Helsingin Sanomien tietojen mukaan ulkoilla saisi enintään kahden ihmisen kanssa.

Valtioneuvoston kanslian valmisteleman luonnoksen mukaan liikkumisrajoitus voitaisiin määrätä rajatulle alueelle enintään kolmeksi viikoksi kerrallaan ja se olisi voimassa ympäri vuorokauden. Tähänkin saattaa tulla muutoksia. Rajoitus koskisi esimerkiksi pääkaupunkiseudun pahimpia epidemia-alueita ja Turkua.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan lakiin olisi tulossa myös kirjaus, jossa viitataan parisuhteessa elävien mahdollisuudesta tavata eri puolilla kaupunkia, jos he asuvat eri osoitteissa. Lisäksi siihen tullee jonkinlainen poikkeus sielunhoidollisten tapaamisten sallimisesta.

Hallitus on kertonut julkisuudessa liikkumisrajoitusten valmistelusta, mutta ei vieläkään sen yksityiskohdista, jotka ovat muuttuneet valmistelun aikana.

Kolme eduskuntaryhmää ratkaisee

Esimerkiksi mökkireissuja oman perheen tai lähipiirin kesken hallitus ei ole ollut liikkumisrajoitusten yhteydessä kieltämässä ainakaan toistaiseksi. Hallituksessa katsotaan, ettei viime kevään kaltaiselle tiettyjen alueiden sulkemiselle ole perusteita, kun virusmuunnoksetkin ovat jo levinneet eri puolille Suomea.

Hallituksen neuvottelut koronatilanteesta ja siitä, onko liikkumisrajoituksiin nykyisessä tautitilanteessa välttämätöntä turvautua, päättyivät tiistaina puoliltaöin.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanta on, että liikkumisrajoitusten kaltaiset toimet ovat välttämättömiä epidemian hallitsemiseksi tulevina viikkoina ja kuukausina. THL on hänen mukaansa arvioinut, että käsittelyssä olleella kokonaisuudella saataisiin vähennettyä ihmisten välisiä kontakteja jopa 25 prosentilla.

Koko valmistelun ajan kriittisimmin suunnitelmiin suhtautuneet vasemmistoliitto, vihreät ja RKP halusivat viedä hiotun esityksen vielä eduskuntaryhmiensä keskusteltavaksi tänä iltana. Jos ryhmät näyttävät esitykselle vihreää valoa, se voitaisiin antaa eduskunnalle aikaisintaan torstaina valtioneuvoston istunnossa.

RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ei iltapäivällä halunnut arvioida liikkumisrajoitusten kohtaloa.

– Annetaan nyt ryhmien pitää kokouksensa. Katsotaan sitten, miten tässä käy, Henriksson sanoi toimittajille saapuessaan eduskuntaan.

Liikkumisrajoitukset nojaisivat perustuslain 23 pykälään. Samaan yhteyteen on suunniteltu maskipakkoa julkisissa sisätiloissa.

Sanna Nikula

STT

