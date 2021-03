Uniongelmiin voi saada apua uniryhmästä – säännöllinen vuorokausirytmi ja terveelliset elämäntavat auttavat nukahtamisvaikeuksista kärsivää

Eeva Lehtinen

Hyvä uni on terveyden ja jaksamisen kannalta tärkeää. Yhä useampi, jopa joka kymmenes suomalainen kärsii kuitenkin univaikeuksista.

– Jokaisella on henkilökohtainen kokemus siitä tuntuunko, että nukkuu hyvin vai ei. Yleisesti voi miettiä nukahtaako illalla nopeasti, alle puolessa tunnissa ja nukkuuko suhteellisen yhtenäisesti läpi yön. Onko aamulla vaivatonta herätä, herääkö virkeänä ja pysyy päivän aikana toimintakykyisenä, sairaanhoitaja, uniryhmänohjaaja Julia Sainio sanoo.

Hän muistuttaa, että tilapäiset univaikeudet kuuluvat tavanomaiseen elämään.

– Unisyklit kestävät 1,5–2 tuntia, ja on normaalia herätä niiden välissä, mutta on hyvä, jos herättyään nukahtaa nopeasti uudelleen. On myös normaalia, että päivän aikana vireystaso vaihtelee ja että huonoja öitä tulee silloin tällöin. Univaikeuksista kertoo se, jos illalla on toistuvasti hyvin vaikea nukahtaa, uni on katkonaista, herää liian aikaisin ja olo on jatkuvasti väsynyt.

Julia Sainio on ohjannut Salon terveyskeskuksessa uniryhmiä kolmen vuoden ajan. Uniryhmään pääsee terveyskeskuslääkärin kautta.

– Uniryhmä tapaa kuusi kertaa, ja siellä jutellaan uneen vaikuttavista asioista ja jokaisen omasta unitilanteesta. Työvälineenä hyödynnämme unikirjaa, joka ohjaa tekemään pieniä itsehoidollisia asioita ja muutoksia arkeen, Sainio sanoo.

Uniryhmät ovat suosittuja, ja Sainio näkee unipulmien olevan osa yhä useamman arkea.

– Elämä on niin vaativaa, ettei väsyneenä pärjää. Tarve hoitaa uniongelmia on kasvanut, sillä univaikeudet vaikuttavat kokonaisvaltaisesti hyvinvointiin. Univaikeuksista puhutaan aiempaa enemmän, ja ihmiset tiedostavat ongelmat herkemmin ja osaavat hakea apua.

Sainio neuvoo lähtemään liikkeille perusasioista ja tekemään aluksi vain pieniä, lempeitä muutoksia, sillä isot muutokset voivat lisätä stressiä, mikä taas osaltaan vaikeuttaa nukkumista.

– Perusasiat ovat kaikkein tärkeimpiä. Säännöllinen nukkumaanmenoaika ja herätys suurin piirtein samaan aikaan joka aamua auttavat – myös vapaapäivinä ja viikonloppuisin. Säännöllinen, terveellinen ravitsemus edesauttaa nukkumista.

Liikunnalla on iso vaikutus uneen.

– Liikunta on unen kannalta hyväksi, mutta sillä on merkitystä, missä kohtaa päivää liikkuu. Esimerkiksi kunnon hikiliikunta aamulla on hyväksi, mutta ei juuri ennen nukkumaanmenoa. Olisi hyvä liikkua viimeistään pari tuntia ennen nukkumista, jotta ehtii rauhoituttua, eikä käy ylikierroksilla.

Nautintoaineet, kuten kahvi ja alkoholi vaikuttavat uneen.

– On yksilöllistä, miten kofeiinia sietää. Kofeiinin puoliintumisaika on jopa kahdeksan tuntia, joten iltapäivällä juotu kahvi saattaa vaikuttaa nukahtamiseen illalla.

– Alkoholi vaikuttaa uneen heikentävästi pienissäkin määrin. Jo kaksi annosta rikkoo unen vaiheita, eikä uni virkistä samalla tavalla, Sainio kertoo.

Univaje vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin monelle tapaa niin fyysisesti kuin psyykkisesti.

– Pidempään jatkunut unettomuus saa olon tuntumaan uupuneelta ja huonovointiselta, keskittyminen on vaikeaa ja se vaikuttaa myös kognitiivisiin toimintoihin, kuten siihen, miten nopeasti tilanteisiin pystyy reagoimaan. Univaikeudet saattavat vaikuttaa esimerkiksi siihen, että virheet töissä lisääntyvät.

Sainion mukaan univaikeudet voivat aiheuttaa myös masennusoireita.

– Unettomuus vaikuttaa tunne-elämään. Ihminen saattaa olla ärtynyt ja surullinen. Univaikeudet voivat lisätä päänsärkyä, jännitysoireita ja ahdistuneisuutta.

Uniongelmat on yhdistetty useisiin sairauksiin.

– Univaikeudet voivat aiheuttaa suolisto-oireita ja unettomuus on yhdistetty muun muassa sydän- ja verisuonitauteihin, diabetekseen, sepelvaltimotautiin, kohonneeseen verenpaineeseen ja ylipainoon. Unettomuus voi myös vaikuttaa esimerkiksi heikentävästi kivun sietoon, Julia Sainio kertoo.

Uniryhmänohjaaja kehottaa hakemaan uniongelmiin apua, jos tilanne pitkittyy ja huomaa itsessään oireita.

– Huonounisuutta on usein, kun elämässä tapahtuu jotakin poikkeuksellista ja on esimerkiksi surua tai stressiä. Tällaisesta lyhytaikaisesta ongelmasta ei tarvitse olla huolissaan, koska sillä ei ole pitkäaikaisvaikutuksia terveyteen.

Noin kymmenen prosenttia väestöstä kärsii pitkäaikaisista uniongelmista. Ongelmia on kaikissa ikäryhmissä ja naiset kärsivät uniongelmista hieman miehiä enemmän.

– Apua kannattaa hakea, kun tilanne on itselle poikkeuksellinen ja oma toimintakyky laskee. Unettomuuden kanssa ei kannata odotella kuukausia, vaan keskustella asiasta lääkärin kanssa. Uniongelmat ovat yleisiä, eikä niitä ole mitään syytä nolostella, Sainio sanoo.

Unentarve on kaikilla yksilöllinen. Yleisesti aikuinen ihminen tarvitsee unta kahdeksan tuntia yössä.

– Lapsena unentarve on suurimmillaan ja unentarve vähentyy ja muuttuu iän myötä. Ikääntyessä uni muuttuu hieman kevyemmäksi ja unirytmi muuttuu usein aikaisemmaksi. Unentarve on yleisesti kahdeksan tunnin molemmin puolin. Harva pärjää viiden tunnin yöunilla ja voi hyvin, Julia Sainio toteaa.

Uniryhmänohjaajan mukaan päiväunet eivät ole kiellettyjä. Kokeilemalla selviää, onko päiväunilla vaikusta yöuniin.

– Osalla päiväunet toimivat ja toisilla ei. Yleisesti voisi todeta, että päiväunet kannattaisi nukkua mahdollisimman aikaisin iltapäivällä ja nukkua vain noin 20 minuuttia. Jos nukkuu pidempään, voi tokkurainen olo kestää monta tuntia.

Kiireinen arki ja stressi vaikuttavat uneen – päivisin ei jää riittävästi aikaa rauhoittumiselle.

– Monilla on hektinen arki ja illalla vireystila on vielä niin suuri, että on vaikea nukahtaa. Silloin voi kokeilla erilaisia rentoutusharjoituksia ja miettiä iltaohjelmaa uudelleen. Elämme suorituskeskeistä arkea, mutta unta ei voi suorittaa.

– Illalla, kun lapset ovat nukahtaneet, moni vanhempi haluaa rauhassa katsoa televisiota ja tehdä omia juttua. Toivottavasti unta osataan arvostaa tarpeeksi, eikä siitä tingitä, Sainio painottaa.

Joskus nukkumaan mennessä mieli täyttyy ajatuksista ja huolista, eikä nukahtamisesta ole tietoakaan.

– Tällöin voisi pitää niin sanotun huolihetken jo aiemmin päivällä. Päivän aikana voi pysähtyä pohtimaan mieltä painavia asioita, ja sitten illalla on helpompaa saada unta.

Makuuhuoneen valoisuuteen ja lämpötilaan kannattaa kiinnittää huomiota.

– Valonmäärän lisääntyessä pimennysverhoista on monille apua. Unen kannalta makuuhuoneen optimaalinen lämpötila on alle 20 astetta. Puhdas ja mukava sänky auttavat, ja sänky on hyvä varata vain nukkumista varten.

Tietokoneet ja kännykät kannatta sulkea jo reilusti ennen nukkumaanmenoa.

– Niiden valo ja sisältö piristävät. Toisilla toimii illalla käsitöiden tekeminen tai kirjan lukeminen. Ei kuitenkaan kannata lukea liian jännää kirjaa, jota ei malta laskea käsistä.

Sänky kannattaa pyhittää unelle ja nousta pois, jos ei nukuta.

– Jos uni ei tule puolessa tunnissa, kannattaa nousta pois sängystä ja mennä tekemään hetkeksi jotain muuta ja odottaa, että tulee väsynyt olo. Sänkyä ei kannata yhdistää unettomuuteen.

Sainio kertoo uni-ikkunasta, joka on optimaalisin hetki nukahtaa.

– Kun tuntee voimakasta, selkeää väsymystä, kannattaa mennä mahdollisimman nopeasti nukkumaan. Olisi hyvä, jos tarvittavat iltatoimet olisi jo tehtynä. Uni-ikkunan jälkeen vireystila jälleen nousee 1,5–2 tunniksi. Silloin ei kannata hermostua, vaan rauhassa odottaa seuraavaa uni-ikkunaa.

Kun yöllä herää ja ajatukset lähtevät harjailemaan, Sainio vinkkaa kokeilemaan pysäyttämissanaa.

– Pysäytyssanan avulla ajatukset eivät pääse valloille. Pysäytyssanan tulee olla jokin merkityksetön sana, esimerkiksi ”että” tai ”jotta”. Sanaa toistetaan äänettömästi parin sekunnin välein, Julia Sainio kertoo.