Urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystilat suljetaan kahdeksi viikoksi

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt, että yleisön käytössä olevia urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystiloja on kokonaan suljettava Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien alueella 1.–14. huhtikuuta. Päätös koskee kaikkia muita kuntia paitsi Punkalaitumen kuntaa.

Päätös on tehty eduskunnan hyväksymän tartuntatautilain pykälän 58 g muutoksen pohjalta. Lakimuutoksessa poistettiin mahdollisuus pitää avoinna enintään 10 asiakkaan käytössä olevia tiloja. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että myös alle 10 henkilön liikunta- ja virkistyskäytössä olevat tilat on suljettava.

Määräyksen mukaisesti suljettava on kaikki julkisten ja yksityisten toimijoiden joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat. Myös yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat on suljettava.

Sulkulistalla ovat myös tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat, huvi- ja teemapuistot, tivolit, eläintarhojen sisätilat, sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat sekä kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Ainoina poikkeuksina tilojen käytöstä ovat vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattu harrastustoiminta, lakisääteisten palveluiden toteuttaminen, ammattiurheilu sekä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluva toiminta. Myös näissä tapauksissa tilojen käytössä on huomioitava tartuntatautilain mukaiset velvoitteet turvaetäisyyksistä, hygieniajärjestelyistä ja asiakkaiden ohjeistamisesta.

Sulkupäätöksellä haetaan tartuntamäärien kääntymistä laskuun. Aluehallintovirasto toteaa tiedotteessaan, että tilojen sulkeminen on viimesijainen keino, jota käytetään tilanteessa, jossa se on välttämätöntä, eikä epidemian leviämistä voida lievemmin keinoin estää.

Sairaanhoitopiirin uusimmat arviot epidemiatilanteesta tukevat aluehallintoviraston päätöksentekoa. Koronatartuntojen ilmaantuvuus on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella pysynyt korkeana, ja ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 245,4. Ilmaantuvuusluku kertoo koronatartuntojen lukumäärän suhteessa 100 000 asukkaaseen viimeisen 14 vuorokauden aikana. Riski uusien tartuntojen leviämiseen on edelleen koholla, ja alueella on uhka sairaanhoidon ylikuormittumisesta.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt myös velvoittaa Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueen toimijat varmistamaan, että niiden ylläpitämissä tiloissa on mahdollista välttää läsnäolijoiden lähikontaktit. Päätös on voimassa 1.–30. huhtikuuta.

Päätös velvoittaa yksityisiä yhteisöjä, säätiöitä ja muita oikeushenkilöitä, yksityisiä elinkeinonharjoittajia, kuntia ja kuntayhtymiä, uskonnollisia yhdyskuntia ja julkisoikeudellisia laitoksia,.

Päätös koskee näiden toimijoiden asiakkaiden tai osallistujien toimintaan käytettäviä tiloja, kuten kauppoja, asiakaspalvelutiloja sekä liikunta- ja virkistystiloja.

Muiden tilojen osalta päätös koskee edelleen yli 10 henkilön sisätiloja ja yli 50 henkilön ulkotiloja, mutta edellä mainituissa urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevissa tiloissa velvoitetta on noudatettava asiakasmäärästä riippumatta. Päätös ei koske oppilaitosten tai varhaiskasvatuksen toimintaa, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämää.

Toimijoiden pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät asiakkaiden tai osallistujien väliset lähikontaktit. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää. Suunnitelma on pidettävä tiloissa esillä siten, että asiakkaat tai toimintaan osallistuvat näkevät sen.

Lisäksi aluehallintovirasto jatkaa Turun ja Naantalin kaupunkien velvoitetta järjestää kaikille alueensa rajanylityspaikkojen kautta riskimaista Suomeen saapuville henkilöille terveystarkastus. Rajanylityspaikat ovat Turun lentokenttä, Turun satama ja Naantalin satama. Päätös on voimassa 1.–30. huhtikuuta.