USA uhkaa pakotteilla kaikkia Nord Stream 2:een osallistuvia

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken vaatii kaikkia Nord Stream 2 -kaasuputkeen osallistuvia tahoja irrottautumaan hankkeesta talouspakotteiden uhalla. Lausunnossaan Blinken sanoo presidentti Joe Bidenin hallinnon olevan sitoutunut noudattamaan asiasta viime ja toissa vuonna säädettyjä lakeja.

Tähän mennessä Yhdysvallat ei kuitenkaan ole asettanut lain nojalla sanktioita, vaikka siihen olisi ollut mahdollisuus.

– Nord Stream 2 on huono diili – Saksalle, Ukrainalle sekä meidän keski- ja itäeurooppalaisille liittolaisillemme ja kumppaneillemme, Blinken sanoi lausunnossaan.

Hänen mukaansa kaasuputki on Venäjän geopoliittinen hanke, jonka tarkoitus on jakaa Eurooppaa ja heikentää Euroopan energiaturvallisuutta. Blinkenin mukaan Yhdysvaltain ulkoministeriö ”seuraa pyrkimyksiä valmistaa Nord Stream -putki ja arvioi tietoja tahoista, jotka vaikuttavat olevan siinä mukana”.

Putkihankkeen yhteenliittymä kertoi viime kuussa, että Nord Stream 2 -kaasuputken laskeminen Itämereen on jatkunut valmistelutöiden jälkeen Tanskan vesillä. Noin kymmenen miljardin euron kaasuputken on määrä kaksinkertaistaa Venäjän maakaasun toimitukset Saksaan.

Yhdysvallat on vastustanut putkihanketta, koska katsoo sen kasvattavan Saksan ja muiden EU-maiden riippuvuutta Venäjän kaasusta liian suureksi.

Alkuvuodesta Ranska kehotti Saksaa hylkäämään kaasuputken protestina venäläisen oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin kohtelulle. Kehotus ei saanut vastakaikua Berliinistä.

Saksalainen energiayhtiö Uniper, josta Fortum omistaa enemmistön, on yksi venäläisen kaasujätti Gazpromin vetämän hankkeen rahoittajista.

