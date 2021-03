Uusien koronatartuntojen määrä laskussa – tänään raportoitu 420 uutta tartuntaa

Suomessa on tänään kirjattu 420 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Uusien tartuntojen määrä on laskussa. Uusia tartuntoja on viimeisen kahden viikon ajalta todettu 8 868, eli 505 kappaletta vähemmän kuin edeltäneillä kahdella viikolla.

Taudin ilmaantuvuusluku on laskenut 160 tartuntaan sataatuhatta asukasta kohden edellisviikkojen reilusta 169:stä. Alueellisesti suurin ilmaantuvuusluku 313,6 on todettu Uudellamaalla. Kaikkiaan tartuntoja on koko pandemian aikana todettu nyt 76 845 kappaletta.

Tartuntoja on todettu Helsingissä kaikkiaan 22 975, Espoossa 7 439 ja Vantaalla 8 714 kappaletta.

Uusia koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemia Suomessa on todettu neljä, THL kertoo. Yhteensä virukseen liittyviä kuolemia on kirjattu nyt 826.

Sairaalahoidossa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi on nyt 304 ihmistä, joista tehohoidossa on 50. Tehohoitopotilaiden määrä on laskenut eilisestä neljällä, ja sairaalahoidossa on kaikkiaan yhdeksän ihmistä eilistä vähemmän.

STT

