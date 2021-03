Valko-Venäjän kappale ei kelpaa Euroviisuihin

Valko-Venäjän tarjoama kappale ei kelpaa Euroviisuihin. Perusteena on se, että kappaleen teksti on poliittinen. Euroopan yleisradioyhtiö (EBU) tiedotti eilen illalla, että se on sulkenut Valko-Venäjän ulos tämän vuoden Euroviisuista.

EBU pyysi Valko-Venäjää maaliskuun puolivälissä muuttamaan Euroviisuihin tarjoamaansa kappaletta tai lähettämään kokonaan uuden kappaleen. EBU katsoi, että Valko-Venäjän kappale vaarantaa Euroviisujen ei-poliittisen luonteen sekä Euroviisujen maineen.

Uusikaan kappale ei EBUn mukaan mahdu Euroviisujen sääntöihin.

– EBU ja kilpailun hallitus tarkastelivat uutta kappaletta huolellisesti määrittääkseen sen kelpoisuuden kilpailuun, todetaan tiedotteessa.

Euroviisut on tarkoitus järjestää Hollannin Rotterdamissa toukokuussa.

Helsingin Sanomien mukaan molemmat hylätyt kappaleet ovat yhtyeeltä nimeltä Galasy ZMesta. Yhtye on lehden mukaan julkaissut lauluja, joissa arvostellaan maan itsevaltaista johtajaa Aljaksandr Lukashenkaa vastustavia mielenosoituksia.

Iltalehden mukaan monet valkovenäläiset ovat kommentoineet, että kansa ei valinnut alkuperäistä kappaletta ja että kappale on häpeällinen. Valko-Venäjällä ei viisuedustajan tai kappaleen osalta ollut lainkaan yleisöäänestystä, vaan BTRC-kanava ilmoitti, että Galasy ZMesta edustaa maata Rotterdamissa.

Valko-Venäjän ensimmäisen ehdokaskappaleen nimi oli Ja Nautshu Tebja eli suomeksi Opetan sinua. Kappaleessa laulettiin muun muassa: ”opetan sinut tottelemaan.”

STT

