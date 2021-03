Valmet Automotive rekrytoi tuhat ihmistä – autojen ja akkujen tilausmäärät kasvavat nopeasti

Mercedes-Benzejä valmistava Valmet Automotive käynnisti tiistaina tuhannen tuotantotyöntekijän ja toimihenkilön rekrytoinnin Uuteenkaupunkiin ja Saloon. Rekrytoinnilla haetaan henkilöstöä sekä auton- että akunvalmistukseen.

– Tuhannesta 500 tulee autonvalmistukseen ja 500 akkujen valmistukseen siten, että 300 tulee Saloon ja 200 Uuteenkaupunkiin, kertoo Valmet Automotiven viestintäpäällikkö Mikael Mäki STT:lle.

Ladattavien hybridien ja täyssähköautojen kysyntä on voimakkaassa kasvussa, mikä heijastuu sekä autojen että akkujen valmistukseen.

– Teemme Uudessakaupungissa kolmea eri hybridimallia. Hybridimallien valmistus ja kysyntä on kieltämättä se, joka on viime aikoina eniten kasvanut, Mäki sanoo.

Hän huomauttaa kuitenkin, että myös bensa- ja dieselmalleja tehdään edelleen.

Hänen mukaansa yhtiö ei kerro, kuinka kauan uusi rekrytointiprosessi kestää. Se kuitenkin tiedetään, missä vaiheessa henkilöitä tarvitaan töihin varsinkin autonrakennuspuolelle. Työntekijöitä tarvitaan jo tässä kuussa, mutta viimeiset aloittavat todennäköisesti loppukesästä tai alkusyksystä.

– Tiukkoja aikarajoitteita ei ole asetettu, koska rekrytoitavien määrä on suuri. Koronan olosuhteissa on vaikea tietää, millä tavalla me pystymme henkilöitä verkon kautta tai muilla markkinointimenetelmillä tavoittamaan, Mäki sanoo.

Useita massarekrytointeja viime vuosina

Valmet Automotive on jo lokakuusta alkaen palkannut 400 uutta työntekijää. Lokakuusta vuodenvaihteeseen kestäneellä rekrytointikierroksella haettiin henkilöitä autonvalmistukseen.

Yhtiö on aiempina vuosina järjestänyt massarekrytointeja, joissa yhtiö teki useiden kaupunkien rekkakiertueita uusien henkilöiden palkkaamiseksi.

Viime kesänä korona pakotti kuitenkin yhtiön lomautuksiin, mutta irtisanomisiin ei jouduttu.

Haku yhtiön nettisivujen kautta

Haku sekä auton- että akunrakentajan tehtäviin tapahtuu Valmet Automotiven verkkosivujen kautta. Yhtiö kouluttaa kaikki henkilöt tehtäviinsä.

Autonvalmistuksessa lisähenkilöstöä tarvitaan kaikille tuotanto-osastoille sekä logistiikkaan.

Akunvalmistuksessa Salossa ja Uudessakaupungissa tehtäviä on avoinna akunrakentajille, logistiikkatehtäviin sekä laatuoperaattoreille. Lisäksi kummallekin akkutehtaalle haetaan tuotekehitykseen, testaukseen ja liiketoiminnan tukitehtäviin kymmeniä toimihenkilöitä.

