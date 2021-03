Valot sammuvat tunniksi merkiksi taistelutahdosta luonnon puolesta

Ympäristöjärjestö WWF:n vuosittainen Earth Hour -tapahtuma sammuttaa valoja tänä iltana. Suomessakin useissa kaupungeissa ja kodeissa valoja sammutetaan illalla puoli yhdeksältä tunnin ajaksi.

WWF kutsuu tapahtumaa valomerkiksi maapallon puolesta. Tarkoituksena on kiinnittää huomiota ilmastonmuutoksen ja luonnon köyhtymisen ripeään torjuntaan.

Earth Hourin yhteydessä WWF kannustaa päättäjiä ja kansalaisia antamaan tänä vuonna jonkin lupauksen planeettamme hyväksi.

Päivää on vietetty Suomessa vuodesta 2009. Tapahtuma on levinnyt jo yli 190 maahan.

STT