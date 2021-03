Valtion on hankala tulla kenenkään kotiin valvomaan bileitä, ja siksi kontakteja yritetään suitsia ulkotiloissa

Hallituksen kaavailemien ulkotilaa koskevien liikkumisrajoitusten ja tartunnan lähteiden välinen epäsuhta selittyy ainakin osin juridiikalla. Jäljityksen perusteella merkittävä osa tartunnoista tapahtuu sisätiloissa, kuten kotona ja työpaikoilla. Silti esimerkiksi kotibileitä tai illanistujaisia ei olla kieltämässä vaan hallitus pyrkii rajoittamaan kontakteja raikkaassa ulkoilmassa.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on perustellut ristiriitaiselta kuulostavaa toimintamallia sillä, että ulkona liikkumisen rajoittamisella pyritään puuttumaan myös kokoontumisiin kotioloissa. Eli siis puuttumalla ulkoiluun puututtaisiin välillisesti esimerkiksi kotona ja kaupoissa kokoontumiseen.

Mikään ei kuitenkaan lähtökohtaisesti estäisi eduskuntaa säätämästä lakia, jolla kiellettäisiin yksityistilaisuudet, suljettaisiin tartuntojen lähteeksi tunnistettuja rakennustyömaita tai kauppakeskuksia tai määrättäisi jonkun alan työntekijöitä etätyöhön, kertoo perustuslakiasiantuntija Pauli Rautiainen STT:lle. Kaikkia näitä toimia yhdistää, että niillä puututtaisiin perustuslaissa määriteltyihin perusoikeuksiin, mihin tarvitaan aina varsin painavat perusteet.

Toiset keinot ovat kuitenkin lakiteknisesti merkittävästi helpompia kuin toiset. Rautiaisen mukaan esimerkiksi ulkona liikkumisen rajoittaminen on helpompaa kuin kotona järjestettävien illalliskutsujen kyttääminen.

Yksityistilaisuuksien valvontaan liittyisi kasapäin ongelmia

Rautiaisen mukaan nimenomaan valvonnan osalta kotona tai vaikkapa mökillä törmättäisiin varsin nopeasti kasaan ratkottavia perustuslaillisia ongelmia.

– Periaatteessa perheen ulkopuolisten tapaamisen rajoittaminen ulkona tai sisällä on ihan samantyyppinen asia. Juridiset ongelmat alkavat kuitenkin siitä, kun sisätiloja aletaan valvoa.

Ulkona poliisi voi kätevästi käydä kysymässä ihmisiltä, ovatko he sukua toisilleen, mutta kotiin poliisi ei ilman painavia perusteita voi tulla. Mistä poliisi edes tietäisi, mitä kotien sisällä tapahtuu? Olisivatko rauhalliset illanistujaiset korona-aikana esimerkiksi poliisilaissa määritelty henkeä tai terveyttä uhkaava teko, jonka perusteella poliisi voisi tulla asuntoon sisälle?

Jouduttaisiin pohtimaan sitäkin, saisiko kotiin kutsua tai majoittaa perheen ulkopuolisen, jolla ei ole omaa asuntoa tai juuri nyt muuta paikkaa mihin mennä.

– Se, että valtio tulee ihmisen kotiin, on yksinkertaisesti niin iso ja vaikea toimenpide, että ehkä on kätevämpää vallitsevassa tilanteessa vain suosittaa yksityistilaisuuksien rajoittamista.

Etätyömääräys tarkoittaisi määrittelysuota

Syksyllä hallitus kipuili sen kanssa, miten määritellä esimerkiksi yökerhon, anniskeluravintolan ja ruokaravintolan välisiä eroja. Rautiaisen mukaan etätyöhön määrääminen edellyttäisi vastaavanlaista määrittelysuota, jossa pitäisi pystyä määrittelemään sellainen elinkeinotoiminnan laji, jossa etätöitä on mahdollista tehdä.

Työpaikat ja työtehtävät työpaikkojen sisälläkin eroavat merkittävästi, ja etätyömääräysten vaikutukset täytyisi arvioida tarkkaan. Lisäksi heräisi taas kerran kysymys siitä, kuka etätyöpakkoa valvoisi.

– Jälleen kerran voi tulla kysymys, päästäisiinkö suosituksella riittävään vaikutukseen? Rautiainen sanoo.

Eri alojen sulkeminen täsmätoimin olisi laajaa etätyömääräystä helpompaa, koska se on yksinkertaisempaa.

– Jos elokuvateattereita ja ravintoloita voidaan sulkea, kyllä rakennustyömaitakin voidaan sulkea. Kaikki elinkeinoelämä on perustuslain näkökulmasta lähtökohtaisesti samanarvoista. Kaikilla perusoikeuksiin puuttuvilla toimenpiteillä täytyy olla aitoa vaikuttavuutta tartuntataudin torjunnassa ja niiden täytyy olla oikeasuhtaisia toimenpiteiden vahingollisuuteen nähden.

– Arvioinnissa nousee tällöin aivan erityisesti esiin haavoittuvien ryhmien kuten lasten oikeuksien huomiointi. Lisäksi tarkasteluun on otettava rajoitusten haittojen kompensaatiokysymykset.

Hallitus arvioi mahdollista esitystä liikkumisrajoituksista vielä keskiviikkona, kertoi pääministeri Marin puoliltaöin Twitterissä. Hallituksen neuvottelut koronatilanteesta ja siitä, onko liikkumisrajoituksiin nykyisessä tautitilanteessa välttämätöntä turvautua, päättyivät myöhään tiistaina.

