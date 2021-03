Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan tapauksen käsittely jatkuu tänään

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin tilanteen käsittely jatkuu tänään.

Puoliltapäivin on koolla eduskunnan kansliatoimikunta pohtimassa, miten asiassa edetään. Puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) pitää tiedotustilaisuuden kokouksen jälkeen.

Eduskunnan puhemiehistö päätti eilen esittää, että Yli-Viikari hyllytettäisiin toistaiseksi.

Valtiontalouden tarkastusviraston toimintaa selvitetään eri tahoilla, muun muassa keskusrikospoliisissa. Myös eduskunnan tarkastusvaliokunta on kiinnostunut VTV:n toiminnasta.

Valiokunnassa on käsitelty muun muassa viraston taloudenhoitoa ja valvontaa sekä julkisuudessa kerrottuja epäselvyyksiä esimerkiksi matkalaskuista ja Yli-Viikarin kauneudenhoitomenoista. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan selvitys saattaa valmistua huhtikuun alkupuolella.

Yli-Viikari on kiistänyt syyllistyneensä mihinkään virkarikokseen.

Toimikausi päättymässä vuodenvaihteeseen

VTV:n tehtävänä on valvoa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä muun muassa puolue- ja vaalirahoitusta. Virasto toimii eduskunnan alaisuudessa.

Eduskunnan täysistunto nimitti Yli-Viikarin tehtävään yksimielisesti syksyllä 2015. Hän on toiminut VTV:n pääjohtajana vuoden 2016 alusta. Pääjohtajan toimikausi kestää kuusi vuotta, eli Yli-Viikarin kausi on päättymässä tähän vuoteen.

