Valtiovarainministeri Vanhanen haluaa kääntää keskustelua elpymisestä velkakestävyyteen

EU-maiden valtiovarainministerit ovat käyneet jälleen keskusteluja talouden elpymisestä ja finanssipolitiikan suunnasta. Ministerikokoukseen osallistunut valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) arvioi, että Suomen finanssipolitiikan pitäisi olla ensi vuonna selkeästi tätä vuotta vähemmän elvyttävää.

Vanhanen haluaa, että Suomessa keskustelun näkökulmaa alettaisiin suunnata elpymisen sijaan jo velkakestävyyskysymyksiin.

Hallitus otti viime syksynä alustavan kannan, että kevään kehysriihessä tehdään tarkempaa suunnitelmaa julkisen talouden kestävyyden palauttamisesta.

Vanhasen mukaan linjaus pitää edelleen ja hallituksessa on yksituumaisuutta siitä, että edessä on ”pehmeä lasku normaaliin aikaan”.

Vanhanen huomauttaa, että Suomen elvytys tapahtuu ensi vuonna valtaosin EU:n elpymispaketin voimalla.

– Sen lisäksi meillä on kehykseen otettu sekä tälle vuodelle että ensi vuodelle varaus ylimääräisestä 500 miljoonasta eurosta koronan aiheuttamien taloudellisten seurausten takia, Vanhanen sanoo.

Koronakriisi on kasvattanut Suomen velkaa, ja valtion tämän vuoden budjetti on valtiovarainministeriön mukaan 11,7 miljardia euroa alijäämäinen.

Toipumisen voimakkuus voi yllättää

Vanhanen arvioi, että nykyisellä koronastrategialla tämän vuoden jälkimmäisen puoliskon pitäisi olla jo selvästi talouden toipumisen aikaa.

– Jos muut valtiot saavat koronan kuriin samanaikaisesti rokotusohjelmien avulla, toipumisen voimakkuus voi jopa yllättää meidät maailmanlaajuisesti, Vanhanen sanoo.

EU-maat kuitenkin etenevät elpymisessä eri tahtia, koska kriisi on koetellut eri maita eri tavalla.

– Yhtäältä joissakin maissa elpyminen saattaa olla odotettua nopeampaa ja tarve alkaa kiristää finanssipolitiikkaa jo ensi vuonna. Toisaalta joissain maissa tarve tukea taloutta saattaa jatkua pidempään, Vanhanen kertoo.

Euroopan komissio on arvioinut, että budjettisääntöjen höllennyksiä jatketaan vielä ensi vuonna. EU otti viime vuonna koronakriisin iskettyä käyttöön vakaus- ja kasvusopimuksen yleisen poikkeuslausekkeen, joka mahdollisti jäsenmaille poikkeamisen julkisen talouden vaatimuksista.

Vanhanen arvioi, että päätös höllennysten päättymisajankohdasta tehtäneen toukokuussa sen jälkeen, kun komissio on julkistanut kevään talousennusteensa.

https://vm.fi/budjetin-taulukot#tulotjamenot2015

Heta Hassinen

STT

Kuvat: