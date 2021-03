Välttäkää kontakteja, vaikka se on ärsyttävää – Salon viimeisimpiin koronapositiivisiin kuuluva Mirva kehottaa ottamaan suositukset vakavasti

– Välttäkää nyt, hyvät ihmiset, sosiaalisia kontakteja ja käyttäkää maskeja, vaikka se on ärsyttävää.

Tällaiset terveiset kaikille haluaa lähettää kolmikymppinen Mirva, joka on viimeisimpien Salon koronapositiivisten joukossa.

– Positiivisen tuloksen saaminen on yllättävän tunteita herättävää. Siitä seuraa hirvittävän huono omatunto, ja alkaa miettiä, olenko altistanut muita, oliko minulle maski siinä ja siinä tilanteessa ja käytinkö sitä varmasti huolellisesti. Se on aika ahdistavaa, Mirva kuvailee.

Mirva tunsi viime perjantaina kesken työpäivän lievää päänsärkyä. Hän päätti ottaa kehotukset matalan kynnyksen testiin hakeutumisesta vakavasti, ja lähti Salon sairaalanmäelle drive in -testaukseen.

– Menin testiin vähän kuin puolileikilläni. Testauspisteessä kaikki sujui erittäin hienosti ja nopeasti.

Vasta myöhemmin perjantaina Mirva sai tietää, että hän oli altistunut koronalle omalla työpaikallaan. Lauantaina hän sai positiivisen testituloksen.

– Ensin tuli tekstari ja sitten soitto perään. Puhelimessa minulta kysyttiin, keitä olen voinut altistaa, ja annettiin ohjeita.

Mirva on nyt 14 vuorokautta karanteenissa kotonaan, samoin hänen perheensä. Nuorempi lapsi jäi kotiin päiväkodista ja vanhempi alakoulusta.

– Sukulaiset tuovat ruokaa oven taakse, hän kertoo.

Mirvan päänsärky on vaihtunut yleiseksi, flunssaisen kurjaksi oloksi. Lisäksi on pientä lämpöä. Kukaan muu perheestä ei ole ainakaan vielä sairastunut.

– Jos tämä mene näin ohi, olen selvinnyt todella helpolla, hän toteaa.

Mutta syyllisyyden tunne ja paha mieli ovat edelleen seurana, vaikka hän on yrittänyt noudattaa korona-aikana kaikkia turvallisuussuosituksia. Henkiseen pahaan oloon auttaa parhaiten puhuminen.

– Tartuntatautitiimistä soitetaan minulle joka toinen päivä ja kysytään, miten voin. Heille suuri kiitos, sillä he ovat aivan ihania ihmisiä. He ovat todella sympaattisia, heillä on aikaa jutella, ja heille voi itkeä, jos itkettää. Myös samassa tilanteessa olevalle työtoverille puhuminen helpottaa, Mirva kertoo.

Haastateltavan nimi on muutettu hänen yksityisyytensä suojelemiseksi.