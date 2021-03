Vänrikki Koivisto ankkuroi Puijon Hiihtoseuralle historiallisen Suomen mestaruuden

Puijon Hiihtoseuran viestinelikkö saavutti lauantaina 4×10 kilometrin Suomen mestaruuden, joka on Puijon miehille ensimmäinen SM-hiihtojen viestivoitto. Joonas Sarkkinen ja Iivo Niskanen hiihtivät Ristijärven SM-hiihdoissa perinteisen osuudet, joiden jälkeen Perttu Hyvärinen ja Petteri Koivisto viimeistelivät työn.

Koivisto sai jo hölläillä ankkuriosuudellaan, kun eroa Jämin Jänteeseen kertyi lopulta puolisentoista minuuttia.

– Hieno fiilis oli ankkuroida viesti maaliin ja myös siitä, että omaan tekemiseen luotetaan ja annetaan vastuuta. Iivon ja Pertun osuuksilla tuli niin paljon eroa, ettei tuota oikeastaan voinut edes munata, Koivisto summasi.

Koivisto pääsi hiljattain reserviin ja kotiutui varusmiespalveluksesta vänrikkinä. Nuoren miehen viime viikot ovat olleet kiireisiä ja raskaan kauden lasti painaa.

– Jos eilisen (15 kilometriä) ja tämän päivän summaa, niin hiihto ei ole ollut mitään lentoa. Aika heikkoa oli, Koivisto tuumi.

– Näiden kisojen jälkeen lähden ottamaan kevyemmin ja keskittymään Rukan Suomen cupiin.

Menestystä odotettavissa jatkossakin

Puijon miehille perjantain 15 kilometrin kilpailu oli karsinta viestivalintoja varten. Antti Honkimaa jäi sen perusteella kakkosjoukkueeseen.

– Honkimaa oli välillä keulillakin (viestissä), joten laajuutta on. ”Ilu” (Ilkka Herola) oli myös yksi vaihtoehto, mutta hänellä oli rankka ohjelma, eikä hän tullut tänne, Niskanen viittasi Herolan päälajin yhdistetyn kiireisiin.

Hyvärinen ja Niskanen ovat Puijon joukkueen tähdet. Hiihtoseura on rakentanut menestyksen täsmähankinnoilla, mutta varmistaa sille jatkoa juniorityöllä.

– Soitin Pertulle ja Honkimaalle, kun porukkaa kasattiin aikanaan. Kakkosjoukkueessa on kolme Puijon omaa poikaa, Niskanen painotti omien kasvattien merkitystä.

Myös Hyvärinen allekirjoittaa seuran laajan tason.

– Tälle kaudelle oli selkeä tavoite, että voittaisimme viesticupin ja Suomen mestaruuden. Aika väljät erot. Emme odottaneet silti näin isoa eroa, Hyvärinen summasi ylivoimaa.

– Tämä on iso päivä seuralle. Nyt näyttää sille, että meillä on pitkään kasassa hyvä porukka. Taustalta tulee kakkosjoukkueesta nälkäisiä miehiä ja nuorten SM-tasolta tulee seuran kasvatteja. Puijolla riittää väkeä, kun siellä käy hiihtämässä. Seuralla menee hienosti.

Kaksi ammattilaista, kaksi kertausharjoituksissa

Pohti Ski Team johti ensimmäisessä vaihdossa, mutta neljäntenä ollut Puijo vaani 4,4 sekunnin päässä. Myös Jämin Jänne oli tuntumassa. Toisella osuudella Niskanen ja Jämin Ristomatti Hakola pitivät vauhtia, mutta kolmannella osuudella Hyvärinen pudotti kyydistään Jämin jäähdyttelijä Antti Ojansivun.

– ”Ojari” on vähän kuin kertausharjoituksissa. Meillä on kaksi ammattilaista ja kaksi kertausharjoituksissa, Hakola avasi Jämin kvartettia, johon kuuluivat myös Aku Nikander ja Markus Vuorela, toinen ammattilaisista.

– Yritin pysyä Iivon perässä. Muutama sentti tilaa suksien välissä. Tuli vähän liikaa eroa ”Makelle” ankkuriosuudelle, Hakola kertoi.

Avausosuudella hyvää vauhtia pitäneen Juuso Haaralan jälkeen Heikki Korpela ja Joel Ikonen jatkoivat Pohti Ski Teamin viestiä. Joni Mäki ratkaisi pronssin, kun hän ohitti ankkuriosuudella Vuokatti Ski Team Kainuun Emil Liekarin.

– Sain Liekarin kiinni ja sitten sain vähän levätäkin hänen peesissään. Minulla oli koko ajan valmius iskeä, sunnuntain 50 kilometrin kilpailun väliin jättävä Mäki sanoi.

