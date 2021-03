Varsinais-Suomeen suunnitellaan sairaalatiloja 300 miljoonalla eurolla – Turun ulkopuolelle uutta vain Saloon

Varsinais-Suomeen rakennetaan tällä vuosikymmenellä uusia sairaalatiloja yli 300 miljoonalla eurolla, jos sairaanhoitopiirin suunnitelmat toteutuvat.

Uudet rakennukset nousevat Turkuun. Poikkeuksen tekee sairaanhoitopiirin ja Salon kaupungin yhteinen hanke Salon sairaalanmäellä.

Salon sairaalaa piti alunperin peruskorjata, mutta tarkempi tarveselvitys johti siihen, että vanhaa puretaan ja tilalle tehdään uutta.

Tämä on linjassa sen kanssa, mitä sairaanhoitopiiri tekee Turussa: vanhoista rakennuksista luovutaan tai niitä puretaan, ja uusia sairaaloita rakennetaan.

Vuosikymmenen vaihteessa käytöstä poistuvat Tyksin A-sairaala sekä kaupunginsairaalan yhteydessä oleva Tyksin kirurginen sairaala. Massiivinen U-sairaala puretaan.

Tiedot käynnissä olevista ja tulevista hankkeista on koottu alustavaksi Masterplan-skenaarioksi, jota sairaanhoitopiirin hallitus käsitteli tiistaina.

– Sairaanhoitopiirillä on paljon kiinteistöjä ja toimitiloja. Osa omista on vuokrattu ulos ja osa taas vuokrattuja ulkoa sairaanhoitopiirille. Nyt on tehty pitkästä aikaa hyvin yksityiskohtainen suunnitelma toimitilojen ja kiinteistöjen tulevaisuudesta, sanoo sairaanhoitopiirin johtaja Matti Bergendahl.

Sairaanhoitopiirin hallituksen hyväksymään skenaarioon kirjattujen hankkeiden loppusumman suuruus on suhteellista. Lokakuussa valmistuvan Majakkasairaalan rakentaminen on maksanut 185 miljoonaa euroa, ja sen päälle tulee vielä hankintoja noin 15 miljoonalla eurolla, Bergendahl toteaa.

– Kun Majakkasairaalaan päästään muuttamaan ensi vuoden alkupuolella, iso osa Tyksin toiminnoista on uusissa tai uudehkoissa tiloissa.

– Kaikkea ei sen jälkeenkään pystytä muuttamaan pois vanhasta U-sairaalasta, joten T-sairaalaa täytyy laajentaa lisärakennuksella.

Uutta rakennetaan, jotta piirillä olisi käytössään mahdollisimman modernit ja kehittyvän terveydenhuollon tarpeisiin muunneltavat tilat, Bergehdahl perustelee toisiaan seuraavia hankkeita.

– Tavoite on, että voimme vähitellen siirtää painopistettä rakennusinvestoinneista laiteinvestointeihin, it-hankintoihin ja esimerkiksi henkilöstön koulutukseen.

Toimitilojen ja kiinteistöjen pitkän aikavälin suunnitelman eli masterplanin osana tehtiin laaja kysely sairaanhoitopiirin sisällä.

– Vastausten perusteella vuodeosastohoidon tarve vähenee lääketieteen kehityksen seurauksena. Toisaalta tutkimuksen ja opetuksen tilantarve lisääntyy seuraavien 5–10 aikana.

– Kirurgiassa suunta on, että toimenpiteitä voidaan tehdä nykyistä kevyemmissä toimenpideyksiköissä.

Tyks PsykiatriAn uusia sairaala toteutetaan kahdessa vaiheessa. Hanketta suunnitellaan paraikaa ja rakentaminen alkaa ensi vuonna.

Sitä tehdään samaan aikaan Salon sairaalan kanssa.

Kun Psykiatrian ensimmäinen vaihe valmistuu, Halikon sairaala suljetaan. Näillä näkymin se tapahtuu vuonna 2024.

Seuraava suuri urakka on T-sairaalan laajennus eli lisärakennus. Kolmessa vaiheessa tehdyn sairaalan uusin osa valmistui vuonna 2012, ja Majakkasairaala valmistuu tämän vuoden loppupuolella.

Lisärakennuksen suunnittelu aiotaan aloittaa tänä vuonna. Rakentaminen tapahtuisi nopeasti, ja valmista pitäisi olla vuoden 2024 loppuun mennessä.

Laajennuksen valmistuessa vanha U-sairaala puretaan. Sekin työ maksaa NOIN 14 miljoonaa euroa. Purettava paikalle tehtävä uusi U-sairaala valmistuu skenaarion mukaan vuoteen 2030 mennessä. Se maksaisi skenaarion mukaan 132 miljoonaa euroa.

Vuosikymmenen puolivälissä on tarkoitus luopua Raision sairaalasta ja Turunmaan sairaalasta Turussa.

Vuosikymmenen vaihteessa käytöstä poistuvat Tyksin kirurginen sairaala ja koko A-sairaala.

Salon sairaala on yksi sairaanhoitopiirin rakennushankkeista ja kymmenien miljoonien eurojen budjetista huolimatta pienemmästä päästä. Sen osuus on sairaanhoitopiirin vuoteen 2029 ulottuvissa kiinteistösuunnitelmissa sairaanhoitopiirin osalta alle kymmenen prosenttia.

Niin kutsutun SAS-hankkeen kustannusarvio on 57 miljoonaa euroa. Se jakaantuu Salon kaupungin ja sairaanhoitopiirin kesken niin, että piirin osuus on 27,5 miljoonaa euroa.

Laajennuksia ja uudisrakennuksia