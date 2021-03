Varsinais-Suomessa metsästettiin liki 23 000 valkohäntäpeuraa – kanta silti yhä liian suuri

Metsästyskaudella 2020–2021 ammuttiin Varsinais-Suomessa yhteensä 22 789 valkohäntäpeurayksilöä. Tästä huolimatta valkohäntäpeurakanta on metsästäjien mukaan kuitenkin kasvanut ennätyksellisestä saalismäärästä huolimatta.

Suomen riistakeskuksen mukaan koko maassa kaadettiin syksyn jahdissa 69 000 valkohäntäpeuraa

Varsinais-Suomen alueellinen riistaneuvosto kuuli alueellisia sidosryhmiään ja päätti valkohäntäpeuran tiheystavoitteesta vuodelle 2021 Varsinais-Suomen alueen hirvitalousalueille. Kannan vähentämisen tarpeesta vallitsee suuri yksimielisyys.

Erityisesti alueet, joilla tapahtuu paljon kolareita tai kertyy paljon vahinkoja erikoiskasviviljelmille, ovat ongelmallisia. Valkohäntäpeuran osalta asetettiinkin vuodelle 2021 tiheystavoitteet (yksilöä/1000 ha), jotka toteutuessaan vähentävät nykyistä valkohäntäpeurakantaa. Salon alueilla tavoitteeksi asetettiin 19–21 yksilöä tuhatta hehtaaria kohden.

Tiheimmillään talvehtiva valkohäntäpeurakanta on ollut Punkalaitumella, noin 90 yksilöä tuhatta hehtaaria kohden.

Varsinais-Suomessa kannan kasvua on pitkään pyritty hillitsemään myös muuttamalla kannan verotusta naarasvoittoisemmaksi. Kannanarvioinnin puutteista johtuen verotustasoa ei ole toistaiseksi saatu riittävän korkeaksi kannan kasvun selkeäksi taittamiseksi.

Varsinais-Suomen alueen hirvikanta on Luonnonvarakeskuksen vuoden 2021 arvion perusteella suunnilleen samaa tasoa kuin vuotta aikaisemmin.

Hirviä on eniten lounaiseen saaristoon sijoittuvalla hirvitalousalueella. Siellä hiriviä on arvioitu olevan vähän yli kuusi yksilöä tuhannen hehtaarin maapinta-alueella.

Pienin hirvitiheys taas on hirvitalousalueella, joka sijoittuu Turun ja Loimaan välille. Peltovaltaisella hirvitalousalueella hirvitiheys on arvioitu olevan 2,28 hirviyksilöä/1000 ha maapinta-alaa.

Tavoitteena on 1,5 hirveä tuhatta hehtaaria kohti. Säilytettyihin hirvitavoitteisiin nähden nykyiset hirvikannat ovat pääosin tavoiterajojen sisällä tai hyvin lähellä niitä. Ainoastaan saariston hirvitalousalueella hirvitiheys on tavoitetta selkeasti suurempi.