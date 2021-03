Varsinais-Suomessa uusi koronatapausten ennätys – sairaanhoitopiiri ehdottaa heti tiukempia rajoitustoimenpiteitä

Varsinais-Suomessa ilmoitettiin tiistaina 112 uutta koronatartuntatapausta, mikä on uusi päiväkohtainen ennätys. Keskiviikkoon mennessä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on todettu yhteensä noin 5 753 koronavirustapausta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri antoi keskiviikkona Lounais-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon tartuntatautilain käyttöönotosta (58 g §) niin, että tiloja suljettaisiin asiakkailta ja osallistujilta väliaikaisesti mahdollisimman pian. Sairaanhoitopiirin lausunnon mukaan epidemiologinen tilanne on sellainen, että tilojen sulkemisen mahdollistava pykälä otettaisiin käyttöön koko maakunnan alueella.

Ilmaantuvuusluku, joka kertoo koronatartuntojen lukumäärän suhteessa 100 000 asukkaaseen viimeisen 14 vuorokauden aikana, on Varsinais-Suomessa noussut 163:een. Ilmaantuvuus nousee nopeasti, sillä viikko sitten lukema oli 130.

– Nyt on todella tärkeätä, että ihmiset ottavat tämän tilanteen vakavasti, tekevät etätyötä jos vaan on mahdollista, pesevät kätensä ja käyttävät maskia. Sosiaaliset kontaktit on vähennettävä minimiin, sanoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sairaanhoitopiirin tiedotteessa.

Viime viikolla ilmoitetuista tapauksista tartunnan lähde on tällä hetkellä tiedossa 67 prosenttia tapauksista.

Keskiviikkona aamulla Tyksissä oli sairaalahoidossa kahdeksan koronapotilasta. Viimeisin sairaalahoitojakso on alkanut keskiviikkona. Epidemian aikana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloissa on toistaiseksi hoidettu 196 koronaviruspotilasta sisältäen nyt meneillään olevat hoitojaksot.

Mistä tartuntoja Varsinais-Suomessa tulee

Helmikuussa kirjattuja tartuntamääriä eri lähteistä

Samassa taloudessa asuvat 327 tartuntaa

Työpaikoilla (muu kuin sote) 245 tartuntaa

Muu lähipiiri 143 tartuntaa

Ulkomaan matkat 62 tartuntaa

Koulut ja oppilaitokset 12 tartuntaa

Potilaana/asiakkaana, sote-laitos 4 tartuntaa

Lähde: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri