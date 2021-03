Vason videoteos pyörii Salon elektroniikkamuseossa

Salon elektroniikkamuseossa on esillä 1.4. – 31.5.2021 valokuvaaja Jukka Vason mustavalkoinen videoteos Kaikkialla, kaikkien kanssa, kaiken aikaa, nyt ja aina – kännykkä, uusi kädenjatkeemme.

Teos esitetään miljööseen sopivasti Saloran vanhassa kuvaputki-tv:ssä. Ruudulla pyörii 65 mustavalkoista 35 mm filmille otettua pimiössä käsinkehitettyä negatiiviä. Analogisen aikakauden menetelmällä toteutetut kuvat on skannattu ja tuotu digitaaliseen muotoon kertomaan digitaalisen ajan ilmiöstä.

Kuvissa sattumanvaraisesti valikoituneet henkilöt ovat syventyneet älykännykkänsä äärelle. Kuvat seuraavat toinen toistaan monotonisesti toiseen vaihtuen. Aihe on tuttu: vuoropuhelu rakkaan älylaitteen kanssa on intensiivistä toimintaa, jossa ajan ja paikan taju helposti katoaa. Sillä ei ole suurtakaan merkitystä, vaikka täysin tuntematon ihminen keskeyttää vuoropuhelun laitteen kanssa ennalta arvaamattomasti vaikka kadulla. Kännykkä pysyy tiukasti kädessä ja pian on digitaalinen virta taas houkutellut mukaansa.

Valokuvaaja Jukka Vaso on kiinnostunut jatkuvasti kasvavan digitaalisen virran vaikutuksesta meihin. Voidaan kysyä, miksi jaamme itsestämme niin paljon sensitiivistäkin materiaalia. Tiedämmekö, minne kaikki kuvallinen aines päätyy, Entä tuoko virtuaalitodellisuudessa vietetty aika yhteenkuuluvuuden tunnetta vaiko yksinäisyyttä? Muistammeko, että jokaiselle syntyy oma, personoitu syöte?

Algoritmit muodostuvat sen kautta, millaisia polkuja olemme netissä kulkeneet ja luovat sen pohjalta jokaiselle sopivan kuvavirran. Annamme itsestämme myös paljon biometristä tietoa, kuten ääntä, sormenjälkiä, käden, kasvojen tai silmänpohjan piirteitä.

Käsi on ihmisen työkalu. Nykyihmisen sukulainen pyrki todistamaan olemassaoloaan noin 40 000 vuotta sitten painamalla kädenjäljen kallioseinään. Ehkä hän pyrki saamaan yhteyden jonnekin? Nyt me jätämme paljon virtuaalisia jälkiä. Käytämmekö samaa yläraajan osaa unohtaaksemme ympärillä olevan todellisuuden?

Teoksen äärellä voi pohtia, voisimmeko hyödyntää älylaitetta monipuolisemmin? Yksi avain voisi olla tietoisuustaitojen kehittäminen – millaisessa vuorovaikutuksessa haluan olla muiden ja toisaalta laitteeni kanssa. Mitä annan ja hyväksyn virtuaalisen älyn virtaan? pohditaan Elektroniikkamuseon tiedotteessa.

Vason mustavalkoinen, monotonisten kuvien kudelma on hiljainen oman aikamme jälki. Huolellisesti sommiteltujen kuvien päähenkilönä on uusi kädenjatkeemme.

Salon elektroniikkamuseo on avoinna 10 henkilön kävijärajoituksin (kerralla näyttelytilassa) 4.5 asti to-pe 11–17, la 11–15. Museo on avoinna 5.5.–31.8 ke-pe 11–17, la-su 11–15. Kävijöiltä edellytetään kasvomaskia. Museossa noudatetaan yleisiä viranomaisten hygienia- ja turvamääräyksiä.

