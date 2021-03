Vankeustuomiota istuvan Navalnyin terveydentila on tyydyttävä, Venäjä sanoo – tiedottaja kyseenalaisti lausunnon

Vankeustuomiota istuvan venäläisen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin terveys on tyydyttävä, Venäjän vankilapalvelu kertoi torstaina.

Vankilapalvelun mukaan Navalnyille tehtiin keskiviikkona terveystarkastus, jossa hänen terveydentilansa todettiin ”vakaaksi ja tyydyttäväksi”.

Navalnyin asianajaja kertoi keskiviikkona Navalnyin terveyden heikentyneen vankeudessa ja sanoi tämän tarvitsevan erikoislääkärin hoitoa. Navalnyi oli asianajajan mukaan valittanut voimakasta selkäkipua sekä sitä, että hänen jalkansa oli mennyt tunnottomaksi. Lääkäri oli määrännyt Navalnyille ainoastaan särkylääkkeitä.

Vankilapalvelun kerrottua terveystarkastuksesta Navalnyin tiedottaja Kira Jarmysh huomautti, että myös elokuussa Omskissa lääkärit kuvailivat Navalnyin terveydentilaa tyydyttäväksi. Navalnyia hoidettiin omskilaisessa sairaalassa sen jälkeen, kun hän oli joutunut myrkytetyksi. Navalnyia pidettiin tuolloin koomassa ja hengityskoneessa, ja hänet siirrettiin myöhemmin sairaalahoitoon Saksaan.

– Käsittääksemme hän on nyt sairaalassa. He sanovat, että hänen kuntonsa on ”vakaa ja tyydyttävä.” On todella pelottavaa ajatella, mitä se oikeasti tarkoittaa, Jarmysh sanoi Twitterissä.

Navalnyin asianajajaa ei ole päästetty tapaamaan oppositiopoliitikkoa.

Navalnyi pidätettiin tammikuussa, kun hän palasi Venäjälle Saksasta. Viime kuussa hänet tuomittiin reiluksi kahdeksi ja puoleksi vuodeksi vankilaan, kun hänen vanha kavallustuomionsa muutettiin ehdottomaksi. Navalnyi istuu vankeusrangaistustaan tiukasta kurista tunnetulla vankileirillä runsaan sadan kilometrin päässä Moskovasta.

Länsimaat ovat vaatineet Venäjää vapauttamaan Navalnyin ja asettaneet pakotteita oppositiopoliitikon vangitsemisen vuoksi. Navalnyin tuomiota on pidetty poliittisena, sillä hän on presidentti Vladimir Putinin hallinnon näkyvin kriitikko.

https://twitter.com/Kira_Yarmysh/status/1374992217173975040

STT

