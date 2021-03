Verstappen heittää Hamiltonille kovimman haasteen vuosikausiin, Bottaksen täytyisi nostaa suoritusvarmuuttaan – ”Jos hän pystyy siihen, on hänkin mukana mestaruustaistelussa”

Viikonloppuna alkavalla kaudella saattaa pitkästä aikaa toteutua Formula 1 -fanien unelma, mestaruustaistelu kahden tasaväkisen tallin välillä. Veden nostaa kielelle erityisesti mahdollisuus MM-taistelusta lajin kahden parhaan kuskin ja eri sukupolvien edustajien, Mercedeksen Lewis Hamiltonin ja Red Bullin Max Verstappenin kesken.

Testien perusteella Red Bull on ottanut selvän askeleen eteenpäin, ja Mercedeksen seitsemän perättäisen tuplamaailmanmestaruuden putki on nyt oikeasti vaarassa katketa.

– Tällä hetkellä on mahdotonta sanoa, voittaako Mercedes vai Red Bull, kun taas joinain aikaisempina kausina olemme avauskisaan mentäessä pitkälti tienneet, että Mercedes voittaa. Emme tiedä kuka on suosikki, ja se on hyvin jännittävää, entinen F1-kuski Karun Chandhok sanoo STT:lle.

Mercedes on hallinnut sarjaa koko vuonna 2014 alkaneen turbohybridiaikakauden ajan ja voittanut seitsemän perättäistä mestaruutta enemmän tai vähemmän ylivoimaiseen tyyliin. Kertaakaan tallin haastajat eivät ole pystyneet venyttämään MM-taistelua aivan kalkkiviivoille asti.

Verstappen, 23, on poikkeuksellinen lahjakkuus, jonka paukut saattaisivat riittää Hamiltonin, 36, päihittämiseen, mutta toistaiseksi hänellä ei ole ollut riittävän kilpailukykyistä autoa siihen.

Vaikka Verstappenin taidot tiedetään, vielä ei ole päästy näkemään, miten tulisieluisen hollantilaisen henkinen kantti kestää mestaruustaistelussa. Hamiltonin taso taas tiedetään. Hän jahtaa tällä kaudella jo kahdeksatta maailmanmestaruuttaan, joka nostaisi hänet yksin kaikkien aikojen menestyksekkäimmäksi F1-kuljettajaksi.

Bottas tarvitsee lisää kisavauhtia

F1:ssä vuosina 2010-11 ajaneen Chandhokin mielestä toista Mercedes-kuljettajaa Valtteri Bottastakaan ei voi laskea ulos mestaruustaistelusta. Kahtena viime kautena MM-kakkoseksi yltäneen Bottaksen pitäisi kuitenkin ottaa askel eteenpäin, sillä neljän Mercedes-vuotensa aikana hän on toistaiseksi jäänyt enimmäkseen tallitoveri Hamiltonin varjoon.

– Kun Valtterilla on vahva viikonloppu, hänellä on todella vahva viikonloppu. Nyt näemme ehkä 3-4 kertaa kaudessa tällaisia vahvoja suorituksia, joissa hän on Lewisin edellä. Jos hän pystyy siihen 8-10 kertaa, on hänkin mukana mestaruustaistelussa, Chandhok sanoo.

Hänen mielestään Bottaksen aika-ajosuoritukset olivat viime vuonna loistavia, sillä suomalainen oli keskimäärin vain 0,1 sekuntia hitaampi kuin Hamilton, joka on tilastollisesti kaikkien aikojen aika-ajaja. Haasteena oli vanha tuttu kisavauhti, Hamilton voitti 11 kisaa ja Bottas vain kaksi.

– Oli kisoja, kuten esimerkiksi Portugali, joissa Valtteri johti, mutta hän kulutti renkaitaan liikaa, ja Lewis ohitti hänet.

Suoritustason nostaminen parantaisi myös Bottaksen mahdollisuuksia jatkaa tallissa 2022.

Red Bull vakuutti testeissä

Jos alkavaan kauteen pitäisi nimetä ennakkosuosikki pelkästään talvitestien perusteella, siitä ei olisi epäilystäkään. Red Bullin RB16B-auto oli Verstappenin käsissä testien nopein eikä talli kohdannut erityisiä luotettavuusongelmia. Auto myös näytti radalla erittäin toimivalta, toisin kuin viime vuoden vikuri ajokki.

Kukaan ei kuitenkaan halua laskea Mercedestä ulos mestaruustaistelusta, vaikka mestaritallin testejä vaivasi epäluotettavuus ja auton peräpää näytti epävakaalta. Harva jaksaa uskoa, etteikö Mercedes pystyisi korjaamaan ongelmiaan. Kysymys kuuluukin lähinnä, kuinka kauan siinä menee.

– Tiedän, että ihmiset ovat innoissaan ja ajattelevat, että me vain sanomme näin, mutta Mercedes on yhä suosikki, Verstappen sanoi Autosportin mukaan.

– Olisi tyhmää odottaa, että taistelusta tulee helppo ja ajatella testien perusteella, että olemme edellä.

Mercedes on ennenkin alisuorittanut testeissä, mutta pyyhkinyt sitten muilla lattiaa alkukauden kisoissa. Tuoreessa muistissa on kausi 2019, jolloin Ferrari näytti olevan testeissä niskan päällä, mutta Mercedes aloitti kauden viidellä perättäisellä kaksoisvoitolla ja kahdeksalla perättäisellä voitolla.

Nyt tilanne on kuitenkin hieman erilainen, sillä tallilla tosiaan vaikutti olevan testeissä pulmia. Ja Red Bull vaikuttaa aidosti vahvalta.

– En usko, että Red Bull dominoi, mutta uskon että meillä on tänä vuonna kunnon taistelu, Chandhok näkee.

Kolmipäiväinen talvitesti ajettiin toissa viikolla Bahrainissa Sakhirin radalla, jolla ajetaan myös kauden avauskisa tulevana viikonloppuna. Chandhok muistuttaa, että Bahrain on vain yksi rata, joten vaikka Red Bull voittaisi siellä, voi tilanne heilahtaa taas Mercedeksen eduksi seuraavissa kisoissa.

Honda otti ison harppauksen talven aikana

Oman mausteensa kauteen tuo se, että Red Bullin moottoritoimittaja Honda vetäytyy F1:stä kauden päätteeksi. Red Bull on tosin jo sopinut, että se ostaa japanilaisyhtiön moottoriteknologian ja jatkaa moottorin kehittämistä itse kaudesta 2022 lähtien.

Vaikka tämä on Hondan viimeinen kausi, ei yhtiö ole hellittänyt, vaan sen moottori näyttää ottaneen ison harppauksen eteenpäin viime kaudesta. Testien jälkeen Honda arvioi itse, että sen voimayksikkö on tehokkaampi kuin Mercedeksen viime kauden moottori.

– Uskon, että olemme ohittaneet viimevuotisen Mercedeksen, mutta me emme tiedä kuinka paljon Mercedes on parantanut talven aikana, Hondan tekninen johtaja Toyoharu Tanabe sanoi The Race -sivustolle.

Mercedes yllätti Hondan viime vuonna suurella edistysaskeleellaan, mikä sai Hondan uudistamaan moottorikonseptiaan suuresti täksi kaudeksi. Uusi voimayksikkö on sekä tehokkaampi että kompaktimpi kuin viimekautinen.

Myös Chandhok vaikuttui siitä, miten hyvin Hondan uusi moottori toimi testeissä.

– Olin hieman huolissani heidän sitoutumisestaan, mutta kun olin Bahrainin testeissä ja puhuin Red Bullin ja AlphaTaurin työntekijöiden kanssa, näin ettei siihen ollut syytä. Honda on lisännyt satsauksiaan, he haluavat jättää F1:n maailmanmestareina. Olin testien jälkeen aiempaa vakuuttuneempi heistä.

Red Bullin ongelmana on jo monen kauden ajan ollut se, että talli aloittaa kauden vaisusti, ja nousee haastamaan Mercedestä vasta kun MM-taistelu on jo menetetty. Nyt itävaltalaistallilla näyttäisi kuitenkin olevan hyvä mahdollisuus väkevään alkuun.

Perez tuo Mersulle päänvaivaa

Red Bullin valttikorttina voi olla myös se, että tallin toiseksi kuljettajaksi tuli täksi kaudeksi Sergio Perez. Viime kaudella ensimmäisen gp-voittonsa saavuttanut kokenut meksikolainen värvättiin talliin sen jälkeen, kun kausina 2019-2020 sekä Pierre Gasly että Alexander Albon jäivät pahasti Verstappenin jalkoihin.

Perezin ei odoteta haastavan Verstappenia, mutta hän voi olla tallille hyödyllinen ase taistelussa Mercedeksen kanssa. Verstappen jäi viime kaudella kamppailemaan yleensä yksin Hamiltonia ja Bottasta vastaan, mutta jos Perezkin on mukana kärkitaistelussa, Mercedeksellä on esimerkiksi rengastaktiikoissa enemmän pohdittavaa.

Red Bullin uusi auto näyttää myös olevan helpompi ajaa kuin viimekautinen, joten kokeneen Perezin pitäisi pystyä sopeutumaan siihen.

– Perezin haasteena on se, että testaaminen oli nyt niin rajattua. Hän sai ajaa vain puolitoista päivää normaalin kolmen sijasta. Hänellä voi mennä kaksi tai kolme viikonloppua ennen kuin hän pääsee kunnolla vauhtiin, Chandhok arvioi.

McLaren johtaa keskikastia

Mercedeksen ja Red Bullin uskotaan siis ratkovan mestaruuden, mutta niiden takana keskikasti on tasainen. Testien perusteella McLaren ja AlphaTauri näyttävät tässä vaiheessa muun joukon vahvimmilta, mutta tilanne ehtii muuttua vielä moneen kertaan.

Viime kauden MM-kolmosen McLarenin kannalta positiivista on se, että siirtyminen Renaultin moottoreista Mercedeksen voimanlähteisiin näyttää sujuneen kitkattomasti. Tallin uusi tähtikuljettaja Daniel Ricciardo näyttää myös päässeen heti hyvään vauhtiin uudessa ympäristössä.

Viime kauden MM-nelonen Racing Point muuttui täksi kaudeksi Aston Martiniksi, ja voi olla jälleen vahva, mutta testeissä epäluotettavuus piti tallin parhaan iskukyvyn piilossa. Aston Martinin valttina on entistä suurempien resurssien ohella nelinkertainen maailmanmestari Sebastian Vettel, jolla tosin voi viedä aikansa sopeutua uuteen talliinsa.

Mukana kamppailuissa on varmasti myös entinen Renault, nykyinen Alpine, jonka riveissä kaksinkertainen mestari Fernando Alonso tekee paluun F1-sarjaan kahden vuoden tauon jälkeen. Alpine oli testeissä hyvä, muttei suoranaisesti häikäissyt.

Ferrarin viime kausi oli katastrofi, eikä se testien perusteella ole taaskaan edes keskikastin paras talli. Italialaistalli on kuitenkin uudistanut alitehoista moottoriaan reippaalla kädellä, ja vielä ei ole täysin selvää, kuinka paljon tehoja se otti testeissä irti uudesta koneestaan.

Mullistus tulossa

Kausi 2021 on viimeinen nykyisillä teknisillä säännöksillä ennen ensi kauden mullistusta. Autot ovat enimmäkseen kehitysversioita viimekautisista, tosin aerodynaamisia sääntömuutoksia on tullut sen verran, että se voi sekoittaa pakkaa.

Ensi kaudeksi autot menevät täysin uusiksi. Muutosten tarkoituksena on muun muassa helpottaa ohittamista. Tämä voi heijastua myös tähän kauteen. Jos Mercedes ja Red Bull esimerkiksi taistelevat mestaruudesta kauden loppuun saakka, ne eivät välttämättä voi keskittyä uuden sukupolven autojen kehitystyöhön aivan samalla tavalla kuin muut tallit.

Tähän vaikuttaa myös sarjaan täksi kaudeksi tuotu 145 miljoonan dollarin budjettikatto, jonka sisään tallin useimpien kulujen täytyy mahtua. Se rajoittaa suurimpien tallien rahankäyttöä, pienempien budjetti taas mahtuu jo ennestään katon rajoihin.

Todellisia muutoksia voimasuhteisiin budjettikaton uskotaan kuitenkin tuovan vasta pidemmällä aikajänteellä.

Anssi Rulamo

STT

