”Menetin takapään, osuin seinään, siinäpä se pitkälti oli…” – Räikkönen menetti kierroksia törmättyään rengasvalliin, Verstappen nopein F1-avausharjoituksissa

Red Bullin Max Verstappen oli nopein formula ykköstenkauden 2021 ensimmäisenä harjoituspäivänä Sakhirin radalla Bahrainissa. Ensimmäisissä harjoituksissa parhaan kierroksensa aikaan 1.31,394 taittanut Verstappen kirjasi nopeimman ajan myös iltasessiossa ajalla 1.30,487.

Päivän onnistujiin lukeutui McLarenin Lando Norris kolmos- ja kakkossijallaan. Eroa Verstappeniin oli 0,095 sekuntia. Mercedes-tähti Lewis Hamilton oli ensimmäisissä harjoituksissa neljäs ja toisissa kolmas, hän jäi Verstappenista 0,235 sekuntia.

Alfa Romeon Kimi Räikkönen menetti toisten harjoitusten alkuvaiheissa autonsa hallinnan ja rysäytti rengasvalliin. Autoa korjattiin ja Räikköseltä jäi ajamatta kymmenisen kierrosta muita vähemmän. Räikkösen sijat päivän sessioissa olivat 11 ja 16.

Kauden avaus-gp:n aika-ajot ajetaan huomenna.

Räikköseltä jäi ajamatta monta tärkeää harjoituskierrosta

Etuosaansa vaurioita saanut Räikkösen auto vietiin korjattavaksi varikolle. Räikköseltä jäi näin ajamatta monta tärkeää harjoituskierrosta kohti huomista aika-ajoa ja sunnuntaista kisaa.

– Menetin takapään, osuin seinään, siinäpä se pitkälti oli…, Räikkönen tiivisti tapauksen.

– Ei tuo ollut niin suuri (takaisku). Olimme täällä aiemmin testaamassa ja ajoimme paljon kierroksia. Eihän tuo tietenkään ollut ihanteellista, mutta asialle ei enää voi mitään.

– Tuntui aika samalta kuin testeissä. Yritimme eri juttuja, ja toki olosuhteetkin vaihtelivat hieman, joten täytyy vain saada säädöt hieman paremmiksi ja meidän pitäisi olla ookoo, Räikkönen tuumi.

Bottas kakkosena 1. harjoituksissa

Mercedeksen Valtteri Bottas oli formula ykkösten kauden avaavan Bahrainin gp:n ensimmäisissä harjoituksissa toinen ja toisissa viides. Eroa treenipäivän ykköseen, Red Bullin Max Verstappeniin jäi 0,371 sekuntia.

– Ensinnäkin on sanottava, että parempaa oli kuin testeissä. Hyvä niin, mutta samalla tuntui myös, että emme ole ihan siellä vielä missä pitää auton tasapainon kanssa. Ei suurempia ongelmia, mutta melkoisesti töitä on vielä tehtävä jos haluamme taistella (lauantaina) paalupaikasta ja voitosta (sunnuntain) kilpailussa, Bottas summasi.

Bottas kertoi toisen harjoitusjakson lopulla talliradiossa, että auto on ”ajokelvoton”.

– Niin, viimeinen pitkä veto oli varsin epätasainen, enkä saanut oikein kunnon kierroksia auton ollessa, kuten sanoin, ajoittain ajokelvoton. Vähän sählinkiä, mutta tämä oli perjantai ja tämän takia me harjoittelemme, Bottas kuittasi kommenttinsa.

McLaren säväytti

Red Bullin ohella kauden avauspäivänä säväytti McLaren, jonka Lando Norris oli toiseksi nopein ja Daniel Ricciardo Bottaksen perässä kuudes. Norrisilla eroa Verstappeniin oli vain 0,095 sekuntia. Mercedes-tähti Lewis Hamilton oli ensimmäisissä harjoituksissa neljäs ja toisissa kolmas, hän jäi Verstappenista 0,235 sekuntia.

– Me olemme mukana kuvioissa, ehdottomasti. McLaren näytti aika vahvalta, se on totta. Red Bull oli sellainen kuin odotettiinkin. Me olemme mukana, emme ole nopeimpia tällä hetkellä mutta emme ole kovin kaukana, ja meillä on selkeä päämäärä mihin haluamme yltää, Bottas pyöritteli.

– Ai kuinka paljon parempaa sitten aika-ajoissa? Haluatteko tarkan luvun? Ette saa sitä, Bottas nauroi vielä toimittajille.

– Huomenna se nähdään.

STT

