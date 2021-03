Vielä ehtii ravintolaan ja kahvilaan

Ravintolat ja kahvilat sulkeutuvat lähes koko maassa kolmeksi viikoksi, mikäli eduskunta hyväksyy lain maanantaina. Hallituksen tarkoituksena oli alun perin, että ravintolasulku olisi alkanut jo maanantaina.

Ravintolasulusta on puhuttu jo pitkään, ja ihmiset ovat varautuneet sen alkamiseen ensi viikolla. Vielä tänä viikonloppuna ravintolat ja kahvilat ovat kuitenkin normaalisti auki, ja siitä kävivät nauttimassa muun muassa salolainen Maria Rekola-Saarinen ja turkulainen Mirva Eastwood. Ystävykset olivat syömässä Salon Café Makussa.

– Me olimme sopineet tämän tapaamisen jo etukäteen, ja päätimme tulla, vielä kun se oli mahdollista, Rekola-Saarinen kertoo.

– Minä asun Turussa, ja näemme harvoin. Tulimme tänne, koska tiedämme, että täällä on hyvät väljät tilat, Eastwood kuvailee.

Rekola-Saarinen ja Eastwood ovat molemmat pienten lasten äitejä, ja ravintolassa tai kahvilassa käyminen ei ole heille mitenkään säännöllistä tai yleistä.

– Ystävän kanssa on kiva nähdä ja syödä ravintolassa, mutta aika harvoin tulee käytyä, Eastwood sanoo.

– Lähinnä sitä käy vain silloin tällöin herkuttelemassa, Rekola-Saarinen kiteyttää.

Mahdollinen ravintolasulku saa molemmilta ymmärrystä.

– Ymmärrän kyllä, että se on pakko tehdä. Ravintoloitsijoiden puolesta vain harmittaa. Minulla on ystäväpariskunta, jotka ovat ravintoloitsijoita, ja kun heitä kuuntelee, niin ei heillä helppoa ole. Toivotaan, että sulun jälkeen palattaisiin taas normaaliin, Eastwood miettii.

Ravintolasulun aikanakin ruuan ulosmyynti on sallittua. Rekola-Saarinen toteaa, että take away -ruuan lisääntyminen on ollut korona-ajan tuoma hyvä puoli.

– Olen äitiyslomalla, ja on ollut mukavaa, kun on voinut joskus hakea ravintolasta ruokaa kotiin. Pienen lapsen kanssa ei heti halua mennä mihinkään ravintolaan, mutta tykkään kuitenkin hyvästä ruuasta.

Salolainen Laura Niittymäki kävi lauantaina perheensä kanssa lounastamassa Ravintola Oliviassa.

– Lähdimme muuten vaan käymään puistossa. Samalla muistimme, että ai niin, nyt pääsee vielä syömään ja tulimme tänne.

Niittymäki toteaa, että heidän perheensä elämään ravintolasululla ei ole suurta vaikutusta.

– Tykkäämme käydä myös ulkona syömässä, mutta kyllä me pärjäämme ihan hyvin muutenkin. Ravintolayrittäjien puolesta vain huolestuttaa, hän myöntää.

– Noutoruokaa aiomme kyllä käydä sulun aikana hakemassa, Niittymäki lisää.

MUUN MUASSA NÄMÄ MUUTTUVAT ENSI VIIKOLLA

– Ravintolat ja kahvilat aiotaan sulkea kolmeksi viikoksi, mikäli eduskunta hyväksyy lain maanantaina. Ulosmyynti on sallittua.

– Erilaisten sisätilojen käyttöä rajoitetaan kahden viikon ajan. Niissä saa olla korkeintaan 10 henkeä kerrallaan. Tämä koskee mm. kauppakeskusten yleisiä tiloja sekä erilaisia sisäharrastustiloja, kuten liikunta- ja kuntosaleja, harrastajateatteriin ja kuorolauluun käytettäviä ryhmäharrastustiloja.

– Salon yläkoulut ja lukiot siirtyvät kolmeksi viikoksi etäopetukseen.

– Salon kaupungin sisäliikuntapaikat, kuten uimahalli, jäähalli, liikuntahallit ja ulkoliikuntapaikkojen pukutilat, ovat kolmen viikon ajan suljettu. Poikkeuksena ovat tietyt yksilöllisen liikuntaharrastamisen palvelut.

– Salon kuntosalit ovat avoinna, mutta niissä saa olla kerrallaan 10 henkeä.

– Salon nuorisotiloissa saa olla korkeintaan 6 henkilöä kerrallaan, myös Skeittihalli Tunnelissa.

– Salon kirjastoissa on sallittu lyhytaikainen asiointi (alle 15 minuuttia). Suurin sallittu kävijämäärä yhtä aikaa on 10 henkilöä, sama pätee omatoimikirjastoihin.

RAJOITETTU, MUTTA EI SENTÄÄN SULJETTU

Ensi viikolla astuvat voimaan erilaisten sisätilojen käyttöä koskevat rajoitukset, joiden mukaan niissä saa olla korkeintaan 10 henkeä kerrallaan. Tämä koskee muun muassa kuntosaleja.

Salon kaupungin kuntosalit olivat kokonaan suljettuja joulukuusta lähtien, mutta viime maanantaina ne avattiin jälleen tarkoin rajoituksin. Ollikkalan salilla sai olla yhtä aikaa 20 harjoittelijaa, uimahallin salilla 12 ja muissa 10. Ensi viikosta lähtien kaikkiin kuntosaleihin pätee 10 hengen rajoitus.

– Kaikkien pitää vaan sopeutua näihin sääntöihin ja hyväksyä ne. On jo positiivista, että sali voidaan pitää auki, eikä se ole kokonaan suljettu, toteaa Ollikkalan kuntosalin aktiivikäyttäjä Ari Lehtinen.

Lehtinen oli Ollikkalan kuntosalilla lauantaina kolmatta kertaa tällä viikolla.

– Aika hiljaista on ollut. Osa kävijöistä on varmaan kuntosalien sulkuaikana siirtynyt yksityiselle kuntosalille ja ostanut sieltä kortin. Ja kun se on käytetty, siirtyy taas takaisin, hän arvelee.

Lehtinen uskoo, että ainakin viime päivien kävijämäärillä 10 hengen rajan noudattaminen käy helposti. Ilmoittautumista ei ole, vaan kuntoilijat huolehtivat rajoituksen noudattamisesta itse. Jos sallittu henkilömäärä on täynnä, tulijan täytyy odottaa, kunnes paikka vapautuu.

Salon kuntosalit olivat suljettuina yhtä mittaa kolmen kuukauden ajan. Lehtinen arvelee, että joillekin kävijöille se on merkinnyt kolme kuukauden treenaustaukoa. Hän itse on kilpaurheilija, joten treenauksen keskeytys ei ole vaihtoehto.

Lehtinen valmistautuu klassisen voimanoston SM-kisoihin. Hän on kiitollinen siitä, että on pystynyt treenaamaan kaupungin tiloissa koko ajan.

– Salon kaupunki on järjestänyt kilpailijoille mahdollisuuden harjoitella, mikä on hieno homma.