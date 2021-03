Viranomainen: Kova tuuli ei ollut pääsyy Suezin kanavan tukkeutumiseen

Kova tuuli ei ollut pääsyy siihen, että konttialus jäi alkuviikosta jumiin Suezin kanavaan ja tukki liikenteen siinä, kertoo kanavaa hallinnoiva viranomaistahon johtaja. Hänen mukaansa kanavan tukkiminen saattoi johtua teknisestä viasta tai inhimillisestä erehdyksestä.

Johtajan mukaan jumittunut konttialus on mahdollista saada liikkeelle tänään tai huomenna.

400-metrinen Ever Given -konttialus on ollut tiistaista lähtien poikittain jumissa Suezin kanavassa ja estää liikenteen kumpaankin suuntaan.

STT

Kuvat: