Virkamiehillä on paljon vaikutusvaltaa yhteiskunnan kehitykseen, katsoo suuri osa suomalaisista

Lakeja valmistelevilla ja toimeenpanevilla virkamiehillä on merkittävästi vaikutusvaltaa suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen. Näin arvioi selkeä enemmistö suomalaisista Kunnallisalan kehittämissäätiön teettämässä kyselyssä.

Vastaajista 82 prosenttia oli sitä mieltä, että lakeja valmistelevilla virkamiehillä on erittäin tai melko paljon vaikutusta yhteiskunnan kehitykseen. Toimeenpanevien virkamiesten kohdalla vastaava osuus oli 76 prosenttia.

Lisäksi enemmistö vastaajista arvioi, että oikeuslaitoksen tuomareilla ja median toimittajilla on vähintään melko paljon vaikutusta yhteiskunnan kehitykseen.

Vastaajista yli kolmannes eli 37 prosenttia oli sitä mieltä, että toimittajilla on liian paljon vaikutusta suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen.

Virkamiesten ja tuomarien vaikutusvaltaa piti liian suurena alle viidennes vastaajista. Enemmistö katsoi, että virkamiehillä ja tuomareilla on sopivasti vaikutusta yhteiskunnan kehitykseen.

Kantar TNS:n toteuttamaa kyselyä varten tehtiin 1 050 haastattelua maaliskuun alussa. Tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

STT

