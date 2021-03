VR:n toimitusjohtaja Rolf Jansson siirtyy monialayhtiö Aspon johtoon

Valtionyhtiö VR Groupin toimitusjohtaja vaihtuu.

Nykyinen toimitusjohtaja Rolf Jansson siirtyy monialayhtiö Aspon toimitusjohtajaksi. Jansson lopettaa VR:llä uuden johtajan tultua valituksi tai viimeistään kuuden kuukauden siirtymäajan jälkeen. Hän aloittaa Aspon johdossa viimeistään lokakuun alussa.

VR kertoo, että yhtiön hallitus käynnistää uuden toimitusjohtajan hakuprosessin heti.

Jansson aloitti VR:n toimitusjohtajana vuonna 2016. Hän on toiminut yhtiön palveluksessa erilaisissa liikkeenjohdon tehtävissä vuodesta 2009.

– Yhteinen matkamme asiakaskokemuksen parantamiseksi ja yhtiömme kilpailukyvyn kehittämiseksi niin raiteilla kuin maanteilläkin on ollut tuloksellinen. Siirryn hyvillä mielin uuteen tehtävään, kun tiedän, että VR:llä on hyvät edellytykset menestyä jatkossakin, Jansson sanoo junayhtiön tiedotteessa.

VR:n hallituksen puheenjohtaja Kjell Forsén kiittää Janssonia konsernin kehittämiseksi tehdystä työstä. Aspon hallituksen puheenjohtaja Gustav Nyberg puolestaan arvostaa Janssonin liiketoimintaosaamista ja laaja-alaista johtamiskokemusta.

– Hänellä on myös Aspon liiketoimintojen kannalta tärkeää ymmärrystä sekä logistiikasta että itämarkkinoista, Nyberg sanoo tiedotteessa.

Aspon nykyinen toimitusjohtaja Aki Ojanen jatkaa konsernin toimitusjohtajana ja tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajana siihen asti, kunnes Jansson aloittaa tehtävässä. Ojanen siirtyy eläkkeelle.

Ilkka Hemmilä

STT

Kuvat: