Joona-Samuli Järvinen tekee yhteistyötä Michael Monroen kanssa ja haaveilee menestyksestä

Salolainen Joona-Samuli Järvinen sai kesällä 2016 yllättävän pyynnön: hänet haluttiin Haminaan Rock-Criminals-bändin keikalle tuuraamaan kitaristia.

Järvinen suostui. Ajokorttia hänellä ei vielä tuolloin ollut, joten hän pyysi ystävää kyytimieheksi.

Salon lukiota käyvän Järvisen mieli sukelsi nopeasti pilvilinnojen pumpuliin: haminalaisen Terassi-yökerhon lavalta alkaisi rock-tähteys!

Pudotus oli nopea.

– Keikan yleisön muodosti valomies. Kun lähdimme kaverin kanssa takaisin Saloon, sanoin hänelle, että onneksi ei ole minun bändini.

Viikon päästä bändin keulamies Aleksi Pylvänäinen soitti Järviselle uudestaan ja pyysi häntä bändin vakituiseksi kitaristiksi.

Järvinen suostui heti. Mönkään mennyt keikkakin sai hopeareunuksen.

– Tuli heti koettua pohjakosketus. Sen jälkeen suunta on ollut ylöspäin.

Tänään perjantaina Rock-Criminals julkaisee kahden vuoden tauon jälkeen uutta omaa musiikkia.

Red Roses -kappale on Järvisen ja Pylvänäisen yhdessä tekemä.

– Se on klassista rockia tuulahduksella nykypäivää, sanoo Järvinen.

Bändiin liitetään usein myös sana punk. Järvinen allekirjoittaa määritelmän.

– Punk on asenne. Nykyään tehdään enemmän koneellista poppia, ja me kapinoimme pop-hommaa vastaan.

Vuosien 2016–2021 välille on mahtunut paljon.

Aluksi Järvinen kulki Haminaan bänditreeneihin monta kertaa kuussa Salosta. Menopelinä oli vaarin vanha vuoden 1994 Honda Accord.

– Yksi treenireissu oli 560 kilometriä. Tosi kallistahan se oli, mutta halusin sitä.

Syksystä 2019 lähtien Järvinen on asunut Turussa. Hän opiskelee Turun konservatoriossa kitaransoittoa ja opettaa omien opintojensa lomassa peruskouluikäisiä lapsia soittamaan.

Korona-aika on vienyt Rock-Criminalsilta keikat, mutta bändi on osallistunut Rock Academy -hankkeeseen, jonka myötä tarjolla on ollut tukea musiikin tekoon ja studioaikaa.

Järvinen on tehnyt uutta musiikkia Turussa.

– Soitan kitara- ja basso-osuudet itse, ja lopuksi ohjelmoin rummut. Lähetän ääniraidan Aleksille, joka laulaa sen päälle.

Bändiunelma elää ja voi hyvin, ja kitaristin fiilikset ovat uuden singlen myötä korkealla.

– Haluaisin menestyä bändin kanssa omilla biiseillä. Yhä ylemmäs ja ylemmäs, kuten Andy McCoy on sanonut.

Rock-Criminals