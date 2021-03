Yhdysvallat vetää diplomaattejaan Myanmarista

Yhdysvallat on määrännyt diplomaattinsa kotiin Myanmarista, jossa sotilasjuntan väkivalta mielenosoittajia kohtaan on kiihtynyt.

Yhdysvaltain ulkoministeriö kertoi vetävänsä maasta kaikki paitsi välttämättömimmät valtion työntekijät perheineen. Ministeriön mukaan päätöksen tarkoituksena on taata henkilökunnan ja heidän perheenjäseniensä turvallisuus.

Sotilasjuntta surmasi lauantaina yli 100 mielenosoittajaa ja sai osakseen kansainvälistä paheksuntaa. Yhteensä mielenosoituksissa on kuollut ainakin 520 siviiliä sen jälkeen, kun armeija kaappasi vallan helmikuun alussa.

YK:n turvallisuusneuvosto kokoustaa Myanmarin tilanteesta tänään.

