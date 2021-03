Yhdysvaltain Alabamassa aloitettiin ääntenlaskenta Amazonin työntekijöiden järjestäytymisestä ammattiliittoon – tuloksien valmistuminen voi viedä päiviä

Yhdysvaltain Alabamassa alettiin tiistaina laskea Amazonin varastokeskuksen työntekijöiden antamia ääniä mahdollisesta ammattiliittoon järjestäytymisestä.

Jos enemmistö tukee liittymistä, työntekijät liittyvät vähittäis- ja tukkukauppojen työntekijöiden liittoon (RWDSU), joka alkaa neuvotella Amazonin kanssa työehdoista. RWDSU edustaisi yhteensä 5 800 työntekijää Bessemerin keskuksessa.

Bessemerin varastokeskuksen työntekijät olisivat verkkokauppajätin historian ensimmäiset ammattiliittoon järjestäytyneet, jos järjestäytymispyrkimykset menevät läpi.

Yhtiö on joutunut vuosien varrella kovan kritiikin kohteeksi, koska työolot sen varastoissa ja jakelussa ovat karut.

Äänestys verkkokauppajätin Bessemerin varastokeskuksessa Alabamassa alkoi jo viime kuussa, ja ääniä on annettu postitse. Työntekijöiden antamien äänten laillisuuteen liittyvät väännöt saattavat pitkittää ääntenlaskentaa päivillä.

Ääntenlaskenta tapahtuu suljettujen ovien takana ja kansalliset työsuhdeviranomaiset valvovat laskentaa.

Äänten kelpoisuus voidaan haastaa muun muassa sen perusteella, jos äänestäjä on merkinnyt työroolinsa väärin tai laittanut allekirjoituksensa väärään kohtaan.

Amazon väittää liiton olevan tarpeeton

Amazon ei virallisesti ole kertonut vastustavansa ammattiliittoja, mutta verkkokauppajätti on käynyt Alabamassa kiivasta kampanjaa, jossa se on väittänyt liiton olevan tarpeeton.

Yhtiö on sanonut, ettei valtaosa sen työntekijöistä halua liittyä liittoon ja puolustanut omia käytäntöjään, kuten 15 dollarin vähimmäispalkkaa, jota yhtiö on tarjonnut työntekijöilleen vuodesta 2018 lähtien.

Uutistoimisto AFP:lle antamassa tuoreessa lausunnossaan yhtiön edustaja myös painotti, että työntekijöille tarjotaan ensimmäisestä päivästä alkaen terveydenhuolto ja turvallinen työpaikka.

Amazonin edustaja kertoi myös, että yhtiö kehotti kaikkia työntekijöitään äänestämään järjestäytymisestä Alabamassa.

Yhtiö on kuitenkin järjestäytymisäänestyksen tuoksinnassa perustanut verkkosivuston ja jakanut lentolehtisiä, jotka kehottavat työntekijöitä äänestämään järjestäytymisaikeita vastaan. Suomen aikaa keskiviikkona aamuyöstä Amazonin aiemmin perustama #DoItWithoutDues-sivusto ei vaikuttanut kuitenkaan enää aukeavan, joskin sivusto löytyi vielä Googlen hakupalvelun kautta.

Järjestäytymispyrkimys voi aiheuttaa ketjureaktion

Ammattiliitot ja poliittiset johtajat ovat väittäneet Amazonin työntekijöiden kohtaavan jatkuvaa painetta ja olevan tarkkailun alaisena, minkä lisäksi he ovat muun muassa kritisoineet työolojen turvallisuutta.

Bessemerin järjestäytymispyrkimys voi johtaa siihen, että liittohaaveita aletaan viedä eteenpäin myös muissa Amazonin toimipisteissä. Lisäksi pyrkimykset voivat levitä myös muihin yrityksiin.

Myös Yhdysvaltain nykyinen presidentti Joe Biden on kertonut tukevansa Amazonin työntekijöiden oikeutta liittyä ammattiliittoon ja painottanut, ettei pelottelua, pakottamista, uhkauksia tai liittojen vastaista propagandaa pidä sallia. Hän kertoi kuun vaihteessa, että jokaisen työntekijän tulee voida päättää vapaasti, liittyykö tämä liittoon.

Biden on myös luvannut olevansa maan historian ammattiliittomyönteisin presidentti.

