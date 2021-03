Yhdysvaltain konservatiivipiirien suosima sosiaalisen median palvelu Parler kertoo varoitelleensa FBI:ta kongressitalon hyökkäyksen alla

Yhdysvaltain edellisen presidentin Donald Trumpin kannattajien suosima sosiaalisen median palvelu Parler kertoo varoittaneensa Yhdysvaltain liittovaltion poliisia FBI:ta uhkauksista loppiaisen kongressitalon hyökkäyksen alla. Näistä osassa esiintyi viitteitä siitä, että kongressitalolle oli suunnitteilla väkivaltaisuuksia.

Yhtiö kertoi asiasta torstaina kongressin edustajainhuoneen valvontavaliokunnan puheenjohtajalle Carolyn Maloneylle osoitetussa kirjeessä. Parlerin kirjeestä uutisoivat muun muassa yhdysvaltalaislehdet Washington Post ja New York Times.

New York Timesin mukaan Parler kertoi tehneensä ainakin jo marraskuusta lähtien yhteistyötä FBI:n kanssa tunnistaakseen mahdollisen laittoman toiminnan palvelun sisällä.

Yhtiön mukaan se oli lähettänyt FBI:lle ennen tammikuun 6. päivää kymmenittäin huolestuttavia päivityksiä, joita palvelun käyttäjät olivat kirjoittaneet. Näiden joukossa oli myös kongressitalon valtausyritykseen liittyviä viestejä.

Palvelun käyttäjä uhkasi tappaa poliitikkoja

Yhtiö kirjoitti kertoneensa FBI:lle neljä päivää ennen kongressitalon mellakointia julkaisuista, jotka tehnyt käyttäjä kertoi osallistuvansa loppiaisen mielenosoitukseen suojavarusteisiin sonnustautuneena. Käyttäjän mukaan hän toimisi näin, koska kyse ei ollut enää mielenilmauksesta.

Parlerin jakamien sitaattien perusteella käyttäjä kuvaili etukäteen loppiaisen tapahtumien olevan viimeinen taisto ja varoitti, ettei siitä kannata yllättyä, jos he valtaavat kongressitalon. Kirjeessä annetaan muitakin esimerkkejä viesteistä, joita yhtiö kertoo jakaneensa liittovaltion poliisille.

Esimerkiksi joulukuun loppupuolella yhtiö antoi omien sanojensa mukaan FBI:lle kolme ruutukaappausta, joissa esiintyi poikkeuksellisen väkivaltaista retoriikkaa. Julkaisut tehnyt käyttäjä uhkasi tappaa poliitikkoja ja eritoten hän uhkasi oikeusministeri Bill Barria.

Yhtiö kertoi raportoineensa palvelussa esitetyistä väkivaltaisista uhkauksista FBI:lle vielä kongressitalon hyökkäyksen jälkeenkin.

Viranomaisia kritisoitu reagoinnin vähäisyydestä

Sekä FBI:ta että muita liittovaltion lainvalvontaviranomaisia on kritisoitu loppiaisen jälkeen siitä, etteivät ne reagoineet hyökkäyksen alla liikkuneisiin tiedustelutietoihin tarpeeksi voimallisesti.

Trumpin kannattajat yrittivät vallata Yhdysvaltain kongressitalon loppiaisena. Kongressitalon mellakoinnissa kuoli viisi ihmistä.

New York Timesin mukaan FBI ei suostunut antamaan kommenttia kirjeeseen tai siihen, miten virasto on reagoinut Parlerilta saamiinsa viesteihin.

Parler poistettiiin tammikuisen hyökkäyksen jälkeen Applen ja Googlen sovelluskaupoista. Lisäksi Amazon katkaisi välit yhtiöön väkivaltaan yllyttävän sisällön vuoksi kongressitalon valtausyrityksen jälkeen.

New York Timesin mukaan Parler palasi linjoille viime kuussa pienten verkkoisännöintipalvelujen avulla. Parler oli alkuaikoinaan äärikonservatiivien ja jopa äärioikeiston suosiossa, mutta siitä tuli sittemmin konservatiivipiirien laajemmin suosima sovellus.

Arttu Mäkelä

STT

