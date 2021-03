Yle: Kiina havitteli tutkimuslentojen tukikohtaa Kemijärvelle – puolustushallinto tyrmäsi

Ylen mukaan Kiina halusi lentotukikohdan Kemijärvelle arktisia tutkimuslentoja varten, mutta Suomen puolustushallinto tyrmäsi hankkeen. Vuonna 2018 esitetty aloite on Ylen mukaan pidetty tähän asti piilossa julkisuudelta.

Kiinan valtion arktinen tutkimuslaitos halusi ostaa tai vuokrata Lapista Kemijärven lentokentän Rovajärven sotaharjoitusalueen naapurista.

Ostamista esitti Kemijärven kaupungille Kiinan tutkimuslaitosten ja sotilasasiantuntijan delegaatio tammikuussa 2018.

Kiina olisi tehnyt Kemijärveltä tutkimuslentoja Pohjoisnavalle. Lentoreitiltä voisi tehdä havaintoja Jäämereltä ja myös Koillisväylästä, joka on Kiinan ja Venäjän kiinnostuksen kohde.

Puolustusministeriön neuvotteleva virkamies Anu Sallinen kertoi Ylelle, että tieto Kemijärven lentokentän ostoajatuksesta tuli puolustusministeriöön kolme vuotta sitten. Sallisen mukaan on epätodennäköistä, että valtiolliselle toimijalle myytäisiin kiinteistöä strategisesti tärkeän ampuma-alueen vierestä.

