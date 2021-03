Yle: Työntekijän epäillään väärentäneen koronatestituloksen positiivisesta negatiiviseksi Levillä

Työntekijän epäillään väärentäneen koronatestin tuloksen positiivisesta negatiiviseksi Lapissa, kertoo Yle. Ylen tietojen mukaan Levillä tapahtuneesta epäillystä väärennyksestä on tehty Kittilän poliisille rikosilmoitus.

Levillä työskennellyt henkilö kävi koronatestissä viime viikolla. Tulos oli positiivinen, mutta Ylen mukaan hän muutti testitodistukseen negatiiviseksi.

Henkilö kävi ennen testitulosta työpaikallaan, ja altistuneet ovat terveysviranomaisten tiedossa. Hän on mahdollisesti osallistunut Levillä myös yksityisjuhliin.

Koronatestin väärennöksellä voidaan esimerkiksi harhauttaa työnantajaa, jotta voisi olla töissä ja yrittää näin saada taloudellista hyötyä.

Lapin yliopiston rikosoikeuden professori Minna Kimpimäki kertoi Ylelle, että rangaistus asiakirjaväärennyksestä on sakko tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Poikkeusolot ja yleisvaarallinen tartuntatauti saattavat vaikuttaa rangaistukseen.

https://yle.fi/uutiset/3-11856279

STT

